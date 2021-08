Uno de los primeros momentos de la cuarentena estricta tuvo como protagonista a Federico Llamas, un surfer que intentaba ingresar a su domicilio cinco días después de que el presidente Alberto Fernández decretara fase uno en todo el país.

El surfer reapareció y opinó sobre lo sucedido en la Quinta de Olivos, donde se festejó el cumpleaños de Fabiola Yañez cuando regía el aislamiento obligatorio en todo el país. “No me sorprende para nada este tipo de cosas viniendo del gobierno que tenemos”, lanzó en declaraciones a TN.

Llamas incluso fue llamado “idiota” por el presidente durante un discurso de las primeras semanas de pandemia.

El joven surfer que violó la cuarentena en marzo de 2020 y ahora criticó al presidente. Gentileza

“Lo tomo como de quien viene, me resbala. ¿Un presidente, abogado, que me diga que soy un idiota por querer volver a mi casa con una declaración jurada? O sea él es el idiota que hizo el DNU y que no le transmitió a la gente, al equipo de él, lo que tenía que hacer”, sentenció refiriéndose a los dichos del mandatario.

“No acredito toda la culpa al Presidente solo porque hay un montón de gente, él es el que da la cara. Es vergonzoso, es presidente, abogado, que haga este tipo de cosas“, disparó.

También se refirió a su episodio, por el que fue muy criticado en las redes sociales: “No es que intento decir ‘uh, mirá lo que me hicieron y mirá lo que está haciendo él Presidente’, porque yo no hice nada, lo único que quería era volver a mi casa”.

El surfer fue demorado por la Prefectura durante un control en la Panamericana, cuando viajaba a bordo de su camioneta repleta de tablas de surf tras regresar al país a través de la frontera de Paso de los Libres.

Qué dijo sobre la vacuna

Federico Llamas habló del plan de vacunación y de sus planes de emigrar: “No se si me voy a vacunar, la verdad no creo en la vacuna. Si me voy a vacunar va a ser en otro país, me parece muy raro el tema de la vacuna, hay muchas y de ninguna saben los efectos adversos a futuro”.

Afirmó que quiere irse cuando “termine este caos”. “No estoy contento, la economía es una mierda, el país es corrupto. Estoy trabajando mucho y me está rindiendo muy poco la plata, cada vez me cuesta más, está todo muy caro y no puedo progresar”, cerró.