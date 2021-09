Se filtró un audio de Fernanda Vallejos con durísimas acusaciones contra Alberto Fernández luego de las PASO 2021 y la reciente presentación múltiple de renuncias de los funcionarios. Lo trató de “enfermo y ocupa”.

//Mirá también: Alberto Fernández: “La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente”

La diputada que responde a Cristina Fernández no se guardó ni una palabra y no reguló en ninguna calificación personal. Bajo un mensaje de voz que le envió a un hombre que llamó “Pedro” salió la seguidilla de críticas violentas hacia el presidente de la Nación y varios de sus funcionarios.

“Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa con todas las renuncias sobre la mesa y no que diga que había escuchado el mensaje de las urnas, como hizo hipócritamente. Se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada ni tampoco aprendió nada de Néstor (Kirchner) ni de nadie. Pero no lo hizo”, comenzó Vallejos.

//Mirá también: Alberto Fernández y su apoyo por redes sociales tras el quiebre del Gobierno: a qué publicaciones le dio “Me Gusta”

“No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada”, siguió.

Vallejos continuó con su postura comparando a Alberto con Martín Redrado y su ciclo en el Banco Central. “El tipo está atrincherado como Redrado en el Banco Central, así atrincherado en la Casa Rosada, y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día”.

La diputada arremetió una vez más tildando de “mequetrefe” al presidente. “Mirá si va a votar a este mequetrefe, que aparte no sirve para nada. Y la gente no lo quiere, no lo quiere porque justamente no se ha subordinado a la política para la cual fue elegido.

“No se asistió a la gente como se la debió haber asistido. Eso impidió además tener una política sanitaria muchísimo más efectiva y evitar un montón de muertes, porque tuvimos que abrir antes de tiempo y mal, porque justamente la gente se estaba cag... de hambre. Se siguió cag... de hambre”, apuntó contra la gestión de la pandemia.