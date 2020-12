El Polaco está muy contento con su actuación en el reality de cocina “Masterchef Celebrity 2020″, y se siente muy esperanzado de llegar entres los mejores participantes a la final. También cuenta con un gran apoyo del público, que lo tienen entre los preferidos.

Es muy activo en Instagram y suele compartir escenas de su vida profesional y también personal. En las últimas horas publicó un tierno momento junto a su pequeña hija, de seis meses, Abril Pero la grabación fue muy criticada por los usuarios y los comentarios fueron muy adversos.

El Polaco, con su beba

“Besos con papi”, fue el epígrafe que eligió la pareja de El Polaco y Barby Silenzi para compartir el material en el Instagram que le crearon a su hija, sin imaginar que tendrían múltiples comentarios negativos ya que sus seguidores vieron como una mala actitud que El Polaco le dé besos a su hija en la boca y se lo hicieron sentir con fuertes críticas y testimonios.

“A los bebés no hay que darles besos en la boca”, “Está mal que le dé besos en la boca a un bebé. ¡Hasta los pediatras lo dicen!”, “No le des besos en la boca. Los bebés no tienen las defensas, ni deben recibir besos en la boca”, “No se besa a los bebés en la boca por más padres que sean”, “Qué mal queda que le des besos en la boca”, “ESI, Polaco. A los bebés no se los besa en la boca. Hay que enseñarle que esa parte también es íntima, de su propio cuerpo”, “Está mal, papá” y “Menos mal que estaba penalizado por la ley besar a los niños en la boca. Es considerado abuso”, fueron tan solo algunas de las críticas negativas que recibió el cantante y aún siguen comentando. Pero otros usuarios lo defendieron e indicaron que en realidad solo se trataba de un momento “tierno”, “amoroso”, de un padre con su hija.