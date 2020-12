Patricio Giménez se mantuvo en silencio por unas semanas, pero ahora volvió a la carga en las redes sociales y acusó a Jorge Rial de censurarlo, aduciendo que el hermano de Susana dejó de figurar en Wikipedia y que algo raro pasa con su usuario de Instagram y que tuvo que crear una nueva cuenta.

El músico re refirió a su vida privada y sus deseos de encontrar el amor

“Soy un desaparecido digital en Wikipedia”, dijo el músico a través de una de sus historias. Y sentenció: “¿Vos te das cuenta que cada cosa que hacés desbarrancás peor, quedás peor con la gente y quedás más expuesto de lo bolud* y sorete que sos?”.

“Hagamos un encuentro nosotros dos, vos que sos del barrio y yo no, juntémonos, charlemos las cosas como me dijiste vos. Te pido, televisalo, yo consigo dos sponsors”, agregó en tono desafiante.

Luego les pidió a sus seguidores: “Vamos a trabajar juntos para desenmascarar a este infeliz que lo único que hace es aplicar la censura como hacen ellos, haciéndose los democráticos”.

“En Wikipedia ya no estoy, soy un desaparecido, quiero plan”, continuó en tono jocoso. “Poné Patricio Giménez en Wikipedia y vas a ver que no existo, fiel reflejo de la Argentina de la que elegí irme. Gracias por mostrarse como son. Me encanta porque son tan berretas, es lo que hacen. Adoctrinar, ponen el que existió y no existió. ¿Sabés que pasa? Lo maravilloso de esto es que me podés negar por todos lados, tipo dictadura, pero yo abro otro Instagram, lo replican y se viraliza. Van a saber quienes son siempre”, explicó duramente.

“Tranquilos, acá estoy. No estoy más en Wikipedia. Soy el primer desaparecido de la generación 2020”, insistió con ironía el hermano de Susana Giménez.

“Cuanto más me querés joder a mí, más me hacés fuerte y más te odia la gente. No lo podés entender. La diferencia entre vos y yo es que soy feliz con quien soy, vos no”, prosiguió Patricio en contra de Jorge Rial. Y concluyó con una amenaza: “La gente me manda un montón de información tuya”.