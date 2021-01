En la tarde del domingo, un hecho insólito sucedió en la carrera de la categoría Junior del Top Race, luego de que un accidente en la primera vuelta terminara, afortunadamente, sin pilotos heridos. El hecho ocurrió en Paraná donde se realizaba la largada que involucraban al conocido cantante “El Dipy”.

Luego de que se viralizaran las imágenes del momento del accidente, se conoció también el video de la cámara ubicada dentro del vehículo del cantante, quien ocasionó todo el momento de tensión. En la grabación se deja ver exactamente el momento del golpe y cómo se desplaza el vehículo una vez que impactó.

El accidente también involucró al piloto Alexis May, quien fue el más damnificado del suceso, ya que su auto dio un par de vueltas y terminó incrustado en el muro de contención. En las imágenes abordo de este auto se puede ver que la parte del costado y la delantera quedaron destruidas después de la colisión.

Afortunadamente, los pilotos no sufrieron lesiones y solo uno fue derivado, por precaución, a la Clínica Modelo de Paraná.

No obstante, El Dipy también habló a través de las redes sociales sobre su estado actual, y contó cómo fue el momento del impacto junto a su accionar al ver lo que se estaba ocasionando. “Yo estoy bien. A mi nunca me paso nada. Tengo el auto sano. Por los que están diciendo que estoy internado, que me lastimé y muestran un auto que ni siquiera es mío que está volcado, no crean en estas pelotudeces. Acá estoy estoy bien, estoy en mi casa en Buenos Aires”.

“Si llegaba a pisar el freno en ese momento nos golpeábamos todos”, fueron las palabras del cantante.