“MasterChef Celebrity” comenzará el próximo lunes a las 22.30 por Telefe, bajo la conducción de Santiago del Moro y con un jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Contará con 16 personalidades cuidadosamente seleccionadas para la competencia.

La nómina la completan Gastón Dalmau, Dani La Chepi, CAE, Flavia Palmiero, Andrea Rincón, Juanse, Sol Pérez, Hernán “El Loco” Montenegro, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Georgina Barbarossa, Daniel Aráoz, Mariano Dalla Libera, Alex Caniggia y Claudia Fontán.

La periodista María O’Donnell, una de las elecciones más sorpresivas como participante de la segunda edición de “MasterChef Celebrity” sostuvo en una charla que mantuvo con la agencia “Télam” que considera que el reality culinario “puede ayudar a mejorar la calidad de lo que comemos”.

Redes MasterChef

“En la Argentina comemos muy mal porque tenemos un país con mucha pobreza, pero también por la poca variedad de nuestros menú y porque no lo consideramos un conocimiento importante para la salud y para lograr una mejor calidad de vida”, reflexionó O’Donnel.

“Mi participación arrancó como un chiste en mi programa de radio porque conté al aire que había empezado a ver el programa con mi hija. Flora (Alkorta), me cargaba con que me iban a llamar e imprevistamente sucedió. Lo tomo como un recreo, como un ratito para hacer algo distinto”, sostuvo la periodista.

Por último contó la dificultad que puede encontrar: “No como carnes rojas y le tengo un poco de miedo a tener que hacer platos con ellas, pero sí me manejo bastante con el pescado y hago pizzas a partir de masa madre, pero entiendo que ese tipo de preparación necesita de más tiempo que el que da la televisión”.

Georgina Barbarossa fue la última convocada del staff que iba a incluir a la también actriz Carmen Barbieri, internada por coronavirus, y aseguró que está feliz de ser parte de lo que presenta como “el mejor programa de la televisión argentina”.

Georgina Barbarossa (Instagram)

Considera que “MasterChef Celebrity” “es una cosa que te mete en otro mundo y me parece que te abre la cabeza”.

“Me sorprendió, pero me encantó y me fascinó porque me parece un programa increíble. Así que al ser convocada me agarró una alegría infinita”, declaró la actriz.

También indicó: “Llego con las mayores y mejores expectativas y espero ser la nueva ganadora de MasterChef Celebrity pero entiendo que mucho depende del azar y del conocimiento. De hecho estoy estudiando mucho, pareciera que estoy haciendo el ingreso a Ingeniería.

El exbasquetbolista Montenegro, por su parte, cuenta que en el marco del juego planteado en el programa tratará de “plasmar los más de 30 años que tengo cocinando en mi casa para mis hijos y mis amigos”.

Hernán "Loco" Montenegro será uno de los 16 participantes del nuevo ciclo de Masterchef.

En esa faceta, quien es considerado uno de los mejores pivot del básquet hispanoamericano, revela que llegó a tener un pequeño restaurante privado en su propia casa, “La Casona del Loco”, “donde ofrecía un menú muy específico de comidas al disco”.

La primera entrega del reality fue el espacio de mayor audiencia de 2020 donde las galas de eliminación promediaron 18.1 y su entrega diaria habitual 16.7.

Además, el desenlace del entretenimiento que el 18 de enero consagró a Claudia Villafañe logró 24.9 de rating, lo que constituyó la mejor marca de la TV abierta desde julio de 2019.

Todos los confirmados para Masterchef Celebrity 2. (Foto: Telefe)

La nueva serie de envíos del ciclo se emitirá de lunes a jueves a las 22.30 y los domingos desde las 22 tendrá sus veladas donde irán quedando participantes fuera de la contienda.