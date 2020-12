Luego de conocerse que el Senado nacional convirtió en ley el proyecto que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, varias personalidades y famosos hicieron sentir su voz en las diferentes redes sociales tanto a favor como en contra.

Uno de ellos fue la conductora televisiva y periodista Viviana Canosa, quien publicó en su cuenta de Twitter un mensaje donde cita un tuit de Alberto Fernández de 2018 que, según mencionó la periodista, le habrían enviado usuarios del sector verde.

El mensaje de Viviana citando un tuit de Alberto Fernández. Twitter/vivicanosaok

“Me mandan esto los verdes. No chiques no me duele. ¿Son felices? ¿Cuántos abortos por persona? ¿Es ilimitado? Abrazo fuerte”, escribió Canosa junto al mensaje de Alberto que dice “¿Te duele? Me encanta”.

Sin embargo, dicha publicación no fue la única realizada por Viviana en Twitter. La conductora se descargó sobre el resultado obtenido, además de hablar sobre los derechos humanos: “Metan en cana otra vez a los violadores que salieron en cuarentena” y también escribió “Del pañuelo blanco al pañuelo verde: Vivan los derechos humanos”.

La periodista escribió varios tuits controversiales desde que se conoció el resultado. Twitter/vivicanosaok

La periodista ya había sido noticia durante este año por protagonizar una polémica vinculada al coronavirus. Ella promovió públicamente supuestos beneficios del dióxido de cloro para evitar la enfermedad, una sustancia peligrosa y que expone la vida de personas al ingerirse.