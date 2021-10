El Gobierno cruzó este jueves al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por afirmar que el nuevo congelamiento de precios va a provocar desabastecimiento y le reclamó a la oposición que “no entre en el juego de generar temor a la población o de generar rumores o falsas expectativas”.

//Mirá también: Precios Congelados: Rodríguez Larreta advirtió que “esto termina en desabastecimiento”

La repuesta llegó por medio de la vocera presidencial Gabriela Cerrutti. “Lo único que nos preocupa es que la oposición y en este caso Horacio Rodríguez Larreta estén tratando de generar algo que le puede hacer mucho daño a la población, como es una situación de desabastecimiento. El gobierno va a garantizar que el comercio se mantenga libremente, que los productos lleguen a la mesa familiar, que las familias puedan acceder a todos los productos”, aseguró.

“Lo que el Gobierno le pide a la oposición es que no entre en el juego de generar temor a la población o de generar rumores o falsas expectativas”, agregó Cerrutti al encabezar su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada.

“No nos queda muy claro si eso de Horacio Rodríguez Larreta es un diagnóstico o un deseo”, lamentó.

Seguido, consideró que el pronóstico de Rodríguez Larreta “la verdad que un diagnóstico no es, porque esa no es la realidad”. “Y, si es un deseo, es un problema para los argentinos y las argentinas que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y líder de la principal fuerza de la oposición esté deseando que los argentinos y las argentinas no puedan llevar la comida a su mesa”, completó.

//Mirá también: Precios congelados: empresas advierten que habrá desabastecimiento y Feletti las acusa de “amenazar” a los argentinos

Este jueves, el mandatario porteño se sumó a las críticas que expresaron empresarios y economistas contra el nuevo congelamiento de precios. “Esto termina en desabastecimiento”, dijo, en línea con lo que expresó ayer el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, a quien el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, acusó de “amenazar” al gobierno y a la población.