Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, reveló que en el Hospital Posadas se aplicaron 385 vacunas a personas no registradas como personal de salud. Sin embargo, el Gobierno justificó los casos y explicó que no se trata de vacunados VIP.

Según informó el diario Clarín, el Ministerio de Salud aseguró que la PIA interpretó mal los datos brindados. Es que la cartera que lidera Carla Vizzotti dijo que hicieron una “lectura errónea” de los datos.

“El informe de la PIA no dice que haya vacunados VIP, solo identifica a personas que fueron vacunadas y que no son personal del hospital y que no están registrados en el REFEPS, pero de ningún modo entiende que fueron incorrectamente vacunados”, dijo el Ministerio de Salud.

Ante esto, la PIA respondió: “Se hizo un análisis de datos duros, tienen la posibilidad de explicarlo ante la justicia”.

El caso

El Hospital Posadas declaró haber recibido un total de 7300 dosis contra el coronavirus (5150 dosis de componente 1 de Sputnik y 2150 dosis de componente 2 de Sputnik). La planta del hospital se encuentra formada por 5477 agentes y se aplicaron allí un total de 5985 dosis.

De ese total, 5962 fueron catalogadas como aplicadas al “Personal de Salud”, 19 fueron catalogadas como aplicadas al “Personal Esencial”, 4 fueron catalogadas como aplicadas a “Personas de 60 años o más”.

De las 4386 personas inoculadas, 4372 fueron catalogadas como “Personal de Salud”, 19 personas catalogadas como “Personal Esencial” y 4 personas catalogadas como “Personas de 60 años o más”.

Sólo 3789 personas de las 4372 que fueron vacunadas en el Posadas están catalogadas como “Personal de Salud” en NOMIVAC y pertenecen efectivamente a la planta del Hospital Prof. Alejandro Posadas. La Procuraduría sostuvo entonces que las restantes 583 personas que se encuentran clasificadas como “Personal de Salud”, conforme la información aportada por el Hospital Prof. Alejandro Posadas, “NO pertenecerían a la nómina de personas que prestan servicios allí”.

Respecto a esas 583 personas, “existen 198 personas que se encuentran registrados en la base de datos del REFEPS, pero no prestarían servicios en el Hospital Prof. Alejandro Posadas”.

En total habría “385 personas que fueron clasificada como ‘Personal de Salud’ que cumplen con los siguientes requisitos: no prestarían servicios como ‘personal de salud’ en el Hospital Prof. Alejandro Posadas; y no se encontrarían registradas en la base de datos del REFEPS como ‘Personal de Salud’”.

Finalmente de las 19 personas que fueron clasificadas como “Personal Estratégico”: tres de ellas pertenecen a la nómina del personal del Hospital Posadas.