Después del regreso parcial del público a los estadios de fútbol, los dirigentes de los diferentes equipos del fútbol argentino esperaban el anunció del Gobierno para conocer si habría un aumento en el aforo de la capacidad de las canchas.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que por el momento no se ha tomado ninguna decisión respecto al aumentar la concurrencia de los hinchas a las canchas. “No decidimos todavía aumentar el aforo en los estadios porque estamos monitoreando los casos. Lo estamos evaluando pero no hay una decisión”, remarcó.

La funcionaria estuvo acompañada por Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, que no se expresó sobre el tema, aunque solo añadió que “se trata de una decisión del Ministerio de Salud”.

Días atrás, desde el Gobierno afirmaban que para noviembre se espera que se pueda aumentar la capacidad de concurrencia al estadio a un 75%. Sin embargo, el aumento de casos de las últimas semanas, podría frenar esta decisión.