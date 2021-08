El precandidato a diputado por Juntos, Diego Santilli, recorrió este miércoles la provincia de Buenos Aires junto a la precandidata de su misma lista, Graciela Ocaña, y habló con los vecinos sobre la situación referente a la inseguridad.

“Los chicos no pueden ir a las plazas porque hay narcos que venden droga a cualquier hora. Así no se puede vivir”, afirmó Santilli en el partido de Malvinas Argentinas.

Y agregó: “En cada distrito que recorremos, los vecinos no paran de relatarnos los problemas de inseguridad que hay. Hoy una vecina nos contó que tuvo que elegir el tamaño del perro para que cuide de sus hijos. También que los chicos no pueden ir a las plazas porque hay narcos que venden droga a cualquier hora. Así no se puede vivir”.

grindetti Diego santilli Santilli presentación lanzamiento campaña JUNTOS hípico city bell gobierno de la provincia de Buenos Aires fotos Clarìn

Respecto al fuego cruzado que hubo en la interna entre el radicalismo y el PRO, Santilli sostuvo que el foco debe estar “escuchar, entender y estar cara a cara con los vecinos”.

En el marco de la campaña, el ex vicejefe porteño aseguró: “Somos gente de trabajo y vamos a avanzar sobre los temas. Los bonaerenses deben saber que pueden tener mejor salud y más seguridad”.

A su vez, Ocaña, segunda en la lista que encabeza Santilli, también habló de la inseguridad: “Hay preocupación por la segunda dosis de la vacuna y por la inseguridad. Mucha gente grande ya ni sale a la calle por temor. Esta es la realidad de la gente y quiere que se lo resuelvan. Para eso estamos trabajando”, afirmó.