La noche del domingo estuvo picante en la televisión argentina. Tras conocerse los nombres de los precandidatos a diputados y senadores, los elegidos desfilaron por los medios y dejaron algunos momentos memorables.

Uno de ellos fue el cruce entre el economista José Luis Espert, precandidato a diputado nacional en PBA por Avanza Libertad, y el exsecretario de Comercio Interior kirchnerista Guillermo Moreno.

“Preso deberías estar... ¡En cana deberías estar vos!”, lanzó Espert, y Moreno le respondió: “¡No seas gil, no seas ortiva que es lo peor que puede haber!”.

En el aire de Crónica TV, Espert sostuvo sobre Moreno: “Este tipo destruyó el INDEC. Tiene que estar en cana por haberlo destruido. Desde el INDEC le mintió a toda la sociedad”.

“Podemos debatirlo eso -le retrucó Moreno-. En vez de decir tantas tonterías por qué no lo explicás y hacemos un debate los dos sobre el INDEC. Y yo te puedo asegurar que no sabe nada. Porque estos liberales se llenan la boca y la verdad que no estudiaron nada. Sos un ortiva y el pueblo no vota ortivas”.

Poco antes, el exfuncionario kirchnerista había dicho: “La cosa es sencilla, cuando gobernaron los liberales -como (Álvaro) Alsogaray- tuvimos hambre; cuando gobernaron los progresistas tuvimos hambre, cuando gobernamos los peronistas comíamos asado todas las semanas”.

Ante eso, Espert le respondió: “Sos una máquina de decir pavadas”. Y sumó: “Moreno, ¿vos estudiás para decir estas pavadas?”.

Ya minutos antes, el precandidato de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias había dado por terminada una entrevista vía Zoom tras la intervención del exsecretario. “Yo no pienso interactuar con el señor Moreno”, dijo y cortó la comunicación.

Los cruces del después

Tras el programa, Espert compartió en su cuenta de Twitter el fragmento del cruce con Moreno y escribió: “Mi tierno cruce recién con el simio de Guillermo Moreno”.

El economista es secundado en la lista de Avanza Libertad por la legisladora provincial Carolina Píparo, que salió de Juntos por el Cambio, alianza que la llevó a la política. El tercer lugar lo ocupa Hugo Bontempo, arquitecto y presidente de la Ucedé en Provincia; el cuarto es para la docente de Bahía Blanca y dirigente también ucedeísta, Karina García; y en el quinto estará Luis Green, ex secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich.

Por su lado, Moreno competirá por la banca de diputados en la Provincia desde un espacio propio, el partido Principios y Valores, ajeno tanto al oficialismo del Frente de Todos como a la tercera vía peronista que propone Florencio Randazzo.

En Principios y Valores se definen como “ni neoliberales ni socialdemócratas”, “ni gorilas ni progres”, sino “orgullosamente peronistas”. Por la Ciudad, proponen como cabeza de lista de candidatos a diputados a María Lucía “Pimpi” Colombo.

Colombo fue también funcionaria del kirchnerismo en el área de Defensa al Consumidor y fundó el Sindicato de Amas de Casa.