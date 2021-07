Una de las imágenes de la Copa América que más impactaron fue la charla y las risas que intercambiaron Neymar, Lionel Messi y Leandro Paredes en las escaleras cercanas a los vestuarios. El volante contó lo que se dijeron los cracks.

Paredes habló en TyC Sports y comentó lo que sucedió en el Maracaná. El cruce entre las estrellas surgió por un cambio de camiseta.

“Con Neymar habíamos arreglado de cambiar la camiseta y cuando terminó el partido no pudimos hacerlo. Yo estaba en el campo festejando y me fui a buscar el teléfono para hablar con mi familia. Tenía un mensaje de él diciendo que me esperaba afuera”, dijo su compañero en el PSG.

“La verdad que no hablamos de la final. Hablamos de cómo estábamos, de cómo estaba la familia, de qué íbamos a hacer ahora en vacaciones que ya se había terminado todo, de qué habíamos hecho estos 45 días. Creo que fue más de otra cosa que de la final misma”, soltó Leandro.

“Solo puedo decir cosas positivas de ambos. En esa charla te das cuenta la clase de persona que son los dos. Que más allá de las estrellas que son, la humildad que tienen, de sentarse después de una final tan importante y hablar de otras cosas. La humildad que te da eso es increíble”, comentó sobre la postura y el espíritu de Neymar y Messi luego de la final.

Por qué la Selección Argentina no cantó contra Brasil

Leandro Paredes se refirió a los cantos que no se hicieron contra Brasil después de ganarle la final de la Copa América.

Lionel Messi incluso detuvo a Rodrigo De Paul en pleno festejo frente a los hinchas, cuando intentó gastar a los rivales.

“No quisimos hacerlo porque ellos se portaron muy bien cuando nos eliminaron en el 2019”, aclaró Paredes.