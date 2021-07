La emoción sobrepasó la tristeza y la bronca de Neymar. Su admiración hacia su ídolo y amigo Lionel Messi se demostró desde el primer minuto de su subcampeonato en la Copa América. “Odio perder pero el fútbol te estaba esperando para ese momento”, le dijo el brasileño.

A través de su cuenta de Instagram, el 10 de Brasil le dedicó unas palabras al capitán argentino y lo acompañó con un emotivo video.

El mensaje de Neymar para Lionel Messi. (Instagram/@neymarjr)

“Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí, fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar”, comentó Ney.

“Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí”, escribió quien compartió vestuario con Messi en el Barcelona entre 2013 y 2017.

“¡¡¡¡ODIO PERDER!!!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para ese momento!”, cerró con la frente en alto Neymar.

El abrazo entre Neymar y Lionel Messi

Neymar no pudo aguantar su tristeza. Lloró y se fue consolado por Lionel Scaloni y Lionel Messi.