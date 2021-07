Daniel Angelici no se quedó quieto ante las palabras y críticas de Riquelme. El ex mandatario dijo que Román “no está capacitado para ser vicepresidente de Boca”.

//Mirá también: Boca, a puro gol en sus primeros amistosos de pretemporada

“El Tano” habló en el programa de Toti Pasman, El Show del Fútbol, y contó muchas diferencias que encontró entre su gestión y la de su camarada Jorge Ameal.

“Me hubiera gustado que pudiera hablar el presidente o algún directivo que entienda lo económico y financiero o sepa qué es un balance. Riquelme puede hablar de fútbol y sabe mucho, pero hacerlo hablar sobre la economía del club no me parece que sea muy feliz”, dijo.

“Todo el mundo sabe que hay un presidente que no está presente y que el Consejo de Fútbol maneja el club, sobre todo el predio que fue tan criticado. Me comentan que llega la ropa y salen bolsones. El baúl lleno de bolsas de ropa que entra y se llevan los integrante del Consejo. No sé si se la roban, se la dan o se la llevan, pero la ropa que entra en parte es dinero que te da Adidas. La ropa es plata”, comentó Angelici.

//Mirá también: Mercado de pases en el fútbol argentino: las figuras de los equipos grandes que quedaron libres

Sobre su gestión y la final de la Copa Libertadores perdida en Madrid, dijo: “Es verdad que no se nos dio la Libertadores y el socio votó un cambio. Fue a votar a Riquelme, por eso no me asombra ni me preocupa que maneje el club. Lo que no me parece es que opine porque no entiende y hay que prepararse. No lo veo preparado a Riquelme para ser vicepresidente. Es difícil cuando hablan ex jugadores que entiendan lo que significa un balance”.

Más declaraciones de Daniel Angelici