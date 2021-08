La reacción de Dalma Maradona tras conocerse el resultado negativo del ADN que se realizó Santiago Lara para reconocer si era hijo de Diego Maradona.

//Mirá también: Subastaron la camiseta que Diego Maradona usó contra Brasil en Italia ‘90

La hija de Claudia Villafañe también reveló que era algo inesperado, ya que el padre biológico del joven se acercó a ellos para desmentir la versión de la madre.

Santiago Lara. (Captura de TV)

Ángel de Brito habló sobre la situación y contó lo que Dalma le dijo al respecto.

“Hoy se conoció lo de Santiago Lara y Dalma me dice ‘¿Otro más que no es? No tengo idea, yo me ofrecí para hacerme el ADN con el que necesitara y nadie quiso’, porque había varios casos pendientes”, explicó el conductor de los “Ángeles de la mañana”.

Diego Maradona y Dalma Maradona. (Foto: Gentileza Clarín)

//Mirá también: Las hermanas de Diego Maradona criticaron a Dalma y Giannina: “Su único interés es, fue y será el dinero”

“El chico obviamente buscaba su verdad, pero bueno, se descarta así otro de los posibles herederos”, concluyó el mensaje de Dalma.