Después de revelar en “Pampita Online” cómo fue su primera cita con Sebastián Wainraich, Dalia Gutmann contó que le gustaría sentirse más libre y resignificar su pareja.

Y amplió un poco más, dando la clave que le parecía exitosa: frenar un poco la monogamia y probar algo más dinámico, como una forma de poliamor: “Me muero si tengo que pensar que no voy a estar con otro nunca más”, reflexionó con gracia la actriz.

“Si te vas de viaje y estás con alguien que no te vas a volver a ver, la re veo... Yo esto lo tengo charlado con Sebastián, pero a él no le copa tanto... Si bien yo viajo un montón y no lo hago, él no está muy convencido”, le explicó a Andy Kusnetzoff en “PH, Podemos Hablar” (Telefe), donde estuvo como invitada.

Pero también se definió como abierta y “re culposa”, lo que según ella misma es un poco incongruente: “Si bien yo soy culposa, el secreto de los vínculos es querer que el otro esté bien. Ese vínculo sí es sano y va a durar. Tal vez, lo digo haciéndome la canchera y después me quiero morir... Pienso que si Sebastián la pasa re bien con alguien una vez, no es que me está mintiendo y tiene algo sostenido, me parece que está bueno. Lo que no quiero es que me mienta”, sentenció.