Finalmente después de algunos días de versiones diferentes, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires indicó que solamente deberán cumplir con un aislamiento en hoteles los viajeros que hayan salido de Argentina a partir de este jueves 1 de julio. Los demás, harán aislamiento en sus domicilios, como hasta ahora.

“En el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que nosotros hemos establecido en lo que hace al aislamiento en hoteles los primeros cuatro días para las personas que regresan del exterior... eso entra en vigencia para las personas que salen a partir de mañana”, explicó la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, en C5N.

“Los que hoy están en el exterior todavía se rigen por el protocolo anterior, que exige el aislamiento domiciliario de estas personas”, sumó.

Y amplió: “En nuestro proceso de ir casa por casa notamos que un 30% no lo cumplía, por eso adoptamos la modalidad de los hoteles y así poder chequear que se cumpla”.

El 40% de las personas que regresan al país desde el exterior no cumplen con la cuarentena obligatoria. (EFE)

Así, los que dejen en país de ahora en adelante, deberán consignar dónde se aislarán de entre un “listado de hoteles disponibles”. “El traslado será garantizado pero estará a cargo del viajero”, aclaró Ceriani.

En sentido contrario, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo el miércoles al mediodía: “Para quienes se fueron antes de que se tomaran las medidas cuando regresen los hoteles van a estar a costa del estado provincial, a los que se van a partir de ahora conociendo estas medidas, deberán pagarse los hoteles al regresar”.

La modificación entre la postura de este miércoles y la dicha en conferencia el martes no es menor: afectaría a un número significativamente menor que el esperado. Por caso, este jueves están programados sólo tres vuelos de pasajeros hacia el exterior desde el aeropuerto de Ezeiza.

De ahora en adelante

Este jueves se conocerá la nueva resolución, y aún no se conocen los detalles que contendrá, advierte Clarín. Pero sí se sabe que quienes hayan salido del país antes de la entrada en vigencia de la normativa no podrían ser obligados a aislarse en hoteles ya que no firmaron un consentimiento en el que hayan aceptado esas condiciones.

El vacío legal que implicaba obligar a los varados a aislarse en hoteles habría sido un factor para rectificar la postura expuesta en la conferencia conjunta que este martes dieron el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco y Gollan.

Entonces, quienes tengan un test negativo deberán aislarse en su domicilio por 10 días, con seguimiento telefónico y visitas aleatorias.

El viernes pasado, el Gobierno anunció el cepo a los vuelos y estableció la obligación de aislamiento durante diez días para todos los que regresen del exterior entre el 1° y el 9 de julio. El lugar para cumplir esa cuarentena es decidido por cada provincia.