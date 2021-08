Cristiano Ronaldo es una leyenda para los hinchas del Manchester United. Años atrás había anunciado que nunca jugaría para su clásico rival, el City.

En 2009, cuando todavía era parte del equipo de Sir Alex Ferguson, el portugués recibió una pregunta incómoda sobre su futuro.

“Nunca. El City tiene muchos buenos jugadores y podría ser un problema para el United, el Arsenal y el Chelsea. Pero eso no me interesa. Solo me interesa jugar en el Real Madrid y en equipos como Barcelona y el Valencia”, había confesado sobre un posible traspaso al City.

Seis años más tarde, sostuvo su postura. Había cumplido su sueño de jugar en el Madrid y, ante el exponencial crecimiento del “Citizen” defendió su idea.

“¿Crees que el dinero me va a hacer cambiar de opinión a los 30 años? No lo creo, no creo que esto sea un problema. Si hablas del dinero me podría ir a Qatar, que tendrían más dinero que Manchester City. Pero no se trata de dinero, se trata de pasión”, confesó CR7.

Ronaldo está a punto de convertirse en nuevo refuerzo del United, según múltiples medios internacionales. El portugués cumplirá con su palabra y volverá a Old Trafford.