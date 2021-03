Además de seguir los contagios de coronavirus en el país, los científicos hacen un monitoreo fundamental: observan cómo es genéticamente el virus que circula. Toman cientos de muestras y las analizan, en busca de cambios virales significativos por sus potenciales consecuencias.

La vigilancia de las variantes de SARS-CoV-2 realizada sobre un total de 626 muestras tomadas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe determinó la presencia de “tres variantes de interés epidemiológico mundial en nuestro país”: la del Reino Unido, la de Manaos y la de Río de Janeiro.

A la vez, no se detectó la combinación de mutaciones características de la variante sudafricana, según el último reporte del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 “Proyecto País”, consorcio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que puso en colaboración a más de 70 investigadores de siete provincias.

“Se registró la combinación de mutaciones características de la variante 501Y.V3 (Manaos) en dos muestras, y de la variante 501Y.V1 (Reino Unido) en una muestra, mientras que también se encontró la mutación S_E484K, característica de la variante P.2 (Río de Janeiro), en 15 muestras, y la mutación S_E484Q en un caso”, se indicó en el resumen.

Esto significa que, además de que circulan dos de las tres variantes del SARS-CoV-2 que tienen en vilo a los investigadores (la “británica” y la “de Manaos”), la última novedad del reporte “Proyecto País” destaca dos mutaciones que podrían estar ligadas a variantes del exterior (de Río de Janeiro y de California) o ser versiones locales. Es decir, variantes argentinas.

No serían las primeras. Los expertos ya encontraron nuevas cepas que, por el momento, no revirtieron particular preocupación epidemiológica. Si son versiones locales o del exterior, se sabrá alrededor de 15 días, cuando esté lista la secuenciación genómica completa ligada a esas mutaciones, confirmó Mariana Viegas, bioquímica abocada a la virología, investigadora del Conicet en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, quien lidera el “Proyecto País”.

Por ahora, no se sabe mucho de las codificaciones S_E484K y S_L452R/Q/M, donde los expertos vienen observando mutaciones.

