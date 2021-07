Las investigaciones en torno al coronavirus mantienen en vilo a los académicos de la salud. Un nuevo descubrimiento resaltó que la transmisión aérea en el baño. Esto se da ya que el inodoro, y los aerosoles fecales y de la orina permanecen en el aire durante 40 minutos antes de infectar a la siguiente persona.

El epidemiólogo y economista sanitario Eric Feigl-Ding compartió la información a través de su cuenta de Twitter. El investigador mostró la divulgación de una investigación realizada en Corea del Sur que determinó que “la transmisión del SARS-CoV-2 en la sala de hematología se produjo rápidamente en la habitación de varios pacientes y en los baños compartidos”. Además, el documento describe que “hubo un caso de posible transmisión aérea debido a un flujo de aire inesperado”.

La transmisión del coronavirus en los baños fue advertida hace tiempo por Feigl-Ding. A través de un gráfico mostró como en edificios grandes de gran altura que comparten tuberías de drenaje de inodoros entre diferentes departamentos y unidades de condominio son ejemplos de la transmisión de aerosoles fecales del SARSCoV2.

El epidemiólogo resaltó que “Un nuevo estudio encontró activo SARSCoV2 en los intestinos de los niños hasta por 36 días: el 70% de los niños infectados portaban el virus activo sin mostrar ningún síntoma, lo que preocupa a los ‘transmisores invisibles’. De 22 casos, 20 eran niños menores de 6 años”. Con este estudio demostró que estudios pediátricos que muestran que el virus vive en los intestinos de los niños durante más de un mes.

¿Cómo se produce el contagio en los baños?

Eric Feigl-Ding comunicó en su cuenta de Twitter cómo se mantiene en el aire y en las cañerías el gas que podría contener al virus. “Parte del riesgo en los edificios de gran altura se debe a que las trampas en U (que normalmente bloquean la entrada de gas séptico) se secan, lo que permite la entrada de aerosoles fecales en otra unidad del mismo edificio. Esto ha sucedido muchas veces desde Hong Kong a otros lugares”, explica el médico.

“El escenario potencial es la infección a través del sistema de drenaje. Las trampas en U normalmente actúan como sellos de agua en cada baño. Pero pueden secarse si no se usan, lo que permite que los aerosoles de una unidad viajen a otra”, explica con un gráfico que demuestra cómo se reincorpora el aire en el mismo ambiente.

Lo que sucede es que, como demostró otro estudio vinculado al coronavirus, “en el baño, los pacientes generalmente no usaban máscaras; por lo tanto, el SARS-CoV-2 en el aire puede provenir del aliento de los pacientes o de la aerosolización del aerosol cargado de virus de las heces “.

Transmisión de COVID-19 de largo alcance a través de aerosoles fecales

Otras investigaciones han presentado evidencia que apunta a la transmisión de COVID-19 de largo alcance a través de aerosoles fecales (de la descarga) cuando hay comunicación de aire a través de las tuberías de alcantarillado (por ejemplo, las trampas en U se secan).

“He estado advirtiendo sobre la transmisión séptica de aguas residuales desde febrero de 2020. Mucho tiempo. Muchos se burlaron de este tema de las heces transmitidas por el aire y descartaron los riesgos. La historia juzgará a aquellos que le restaron importancia a esto. La historia recuerda quién eres”, sostuvo Feigl-Ding en Twitter.

Consejos para evitar este tipo de contagio

Las recomendaciones para lograr una ventilación efectiva en los baños es efectiva tienen que ver con dejar correr el agua con regularidad en todos los lavabos, bañeras y desagües del piso, especialmente si no los usa con frecuencia.

Además las bañeras y los desagües del piso que no usa con frecuencia; su desagüe en forma de U no es visible como el de el lavabo de la cocina, por ejemplo. Y pueden secarse con el tiempo muy fácilmente. Por lo tanto, el desagüe del piso que rara vez usa y los baños que no usa son igualmente riesgosos.

Es necesario rocíar el cubículo del baño antes de entrar. Philip Tierno, profesor clínico de Microbiología y Patología en NYU Langone Health, recomienda ponerle el aire del cubículo del baño, así como el asiento del inodoro, con un desinfectante que contenga alcohol etílico.

Tira de la cadena y salir de inmediato después de utilizar el baño es esencial. También lo es usar desinfectante de manos después de lavarte las manos, incluso después de enjabonarte y lavarte las manos después de usar el baño.

Es importante en lo posible evitar el secador de manos, los médicos recomiendan usar toallas de papel desechables.

Por último, es esencial mantener el tapaboca al asistir a un baño, sobre todo si uno utiliza espacios que pueden ser utilizados por muchas más personas, como ser inodoros de restaurantes o de lugares muy concurrido