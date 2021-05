La pandemia de coronavirus nos puso a todos en alerta, se elaboraron protocolos, se tomaron medidas para evitar que el virus avance; y quienes esrán en la primera línea de esta batalla son los profesionales de la salud. Ellos se enfrentan cara a cara con el COVID-19 y no están exentos de sufrirlo, si bien están dentro del primer grupo a vacunar, el número de fallecidos enluta al país: al menos 588 profesionales murieron producto del coronavirus a lo largo y ancho del país.

//Mirá también: Argentina superó los tres millones de casos de coronavirus

Este número surge de un relevamiento nacional realizado por Vía País junto a los diarios La Voz del Interior y Los Andes. Los datos fueron aportados por los diferentes Ministerios de Salud junto con la información aportada por asociaciones y colegios que nuclean a este sector, junto a informes periodísticos.

Personal de salud atendiendo casos de coronavirus en terapia intensiva (Reuters - Agustín Marcarian)

Según el último informe elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, que detalla la situación de los trabajadores de la salud hasta el 31 de marzo del 2021, se “suman un total de 472 personas fallecidas” a causa del COVID-19. El 48,1% eran menores de 60 años, y, del total, un 60,8% eran varones. Al mismo tiempo, en el informe especial detallan que “puede hacer subregistros”.

Al intentar dar con estos datos, nos encontramos con una gran dificultad ya que fueron pocos los Ministerios provinciales que contaban con la información solicitada. Del total de las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo cinco organismos contaban con la información diferenciada del total de fallecidos por coronavirus.

Personal de Salud fallecido por coronavirus en cada provincia

Hasta el momento se obtuvieron datos de 10 provincias, más CABA, y el número de fallecidos por coronavirus hasta el 23 de abril era de 588 profesionales. La provincia con más víctimas fatales es Buenos Aires (232), seguido por Capital Federal con 71 fallecimientos, de los cuales diez prestaban servicio en el subsector público y 61 en el privado, y representan el 0.9% de total de fallecidos en la Ciudad. Dichos datos fueron proporcionados por las carteras de Salud correspondientes.

Desde la Sociedad de Cirujanos de Tucumán detallan que en la provincia se registraron 61 muertes producto del virus entre médicos, enfermeros, odontólogos, agentes sanitarios, choferes, personal, agentes de seguridad y personal jubilado. El Ministerio de Santa Fe confirmó el deceso de 60 profesionales, la cartera de Chaco confirmó 59 fallecimientos y detalló que la tasa de letalidad era del 4%.

Profesionales de la salud fallecidos durante la pandemia en Argentina. Verónica Torres | Vía País

En el caso de Córdoba al menos 57 profesionales de la salud perdieron la vida según el relevamiento realizado por las asociaciones y colegios que nuclean a estos agentes, ante la falta de información oficial. El número es menor en la provincia de Mendoza, donde murieron 19 trabajadores esenciales, pero el número de internaciones de marzo y abril del 2021 bajó a ocho, mientras que durante la primera ola hubo 202 ingresos.

Por su parte, desde el Ministerio de Neuquén detallaron que desde el inicio de la pandemia murieron producto del virus 11 pacientes, de los cuales la “mayoría eran hombres y con probabilidad de exposición familiar”. En cuanto a las edades, informaron que “van desde los 40 a los 78 años y de profesiones variadas como médicos/as, administrativos/as, auxiliar, personal de seguridad, farmacéutico”.

//Mirá también: Frustración en las provincias por la imposibilidad de comprar vacunas contra el Covid-19

La cartera sanitaria de Chubut no brindó datos la respecto, pero según el relevamiento del medio local Crónica, hasta la tercera semana de marzo en la provincia murieron 7 profesionales. Situación similar ocurre en San Luis, donde las autoridades no aportaron datos oficiales, pero según un informe de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, en la provincia fallecieron seis trabajadores. Lamentablemente este martes 4 de mayo falleció una fonoaudióloga, elevando el número a siete.

En Argentina fallecieron al menos 588 trabajadores de la salud durante la pandemia.

Formosa no es la excepción y no brinda cifras detalladas, pero según informa el periodista Leonardo Fernández Acosta, en las dos ciudades con más contagios (Formosa capital y Clorinda) se registraron cuatro muertes: dos médicos y dos enfermeros. Además, a estos datos parciales se le suma que hasta el 27 de marzo había dos integrantes del cuerpo de Salud internados cursando la enfermedad, uno en grave estado; a los que se le suman 15 casos positivos. El resto de las provincias no brindaron la información solicitada por Vía País.

Casos confirmados de profesionales de la Salud con coronavirus

Según el informe del Ministerio nacional, hasta el mes de marzo los trabajadores de la salud contagiados de COVID-19 era de 79.806, de los cuales 78.884 fueron casos confirmados sin antecedentes de viaje. Estos números indican una tasa de 1.471,7 casos cada 10.000 trabajadores a nivel país.

La provincia con más contagios es Buenos Aires con 36.222, seguida por CABA (13.726) y Santa Fe (5.752), pero según los números del informe especial, las provincias de Tierra del Fuego y Neuquén son las que presentan la mayor tasa de trabajadores de la salud infectados cada diez mil profesionales: 3091.1 y 3086,5, respectivamente.

Formosa por su parte es la que menos casos reportó (7), seguido por Catamarca (60), La Rioja (66) y San Luis (67). La provincia riojana es la que mayor tasa de contagio presenta entre estos: 183.6 cada 10.000 trabajadores.