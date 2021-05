Este martes, después de conseguir el pase a las semifinales de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Racing ganó 1 a 0 ante San Pablo en el estadio Morumbí, por el partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Con este resultado, los argentinos, que vienen con una racha positiva, se aseguraron el pase a los octavos de final de la competencia.

//Mirá también: Copa Libertadores: Rodolfo D’Onofrio ratificó que River se presentará a jugar contra Independiente Santa Fe

En el último tiempo la tendencia marca que si la “Academia” sueña es gracias a Gabriel Arias, que en el comienzo del primer tiempo tuvo que salvar el arco de su equipo, repleto de habituales suplentes, ya que Juan Antonio Pizzi decidió darle descanso a los titulares de cara a lo que será la semifinal de la LPF ante Boca, en San Juan, el próximo domingo desde las 15.30.

Es que el arquero naturalizado chileno tuvo dos tapadas en los primeros 11 minutos del encuentro. Una de ellas con los pies. Los de Avellaneda no le encontraban la vuelta al duelo. El que tenía la posesión era San Pablo, quien también guardó a algunas de sus estrellas, porque el fin de semana define la primera final del Campeonato Paulista contra Palmeiras.

Hernán Crespo, entrenador de San Pablo. AFP

Los brasileños atacaron por la izquierda, enviando centros muy tajantes entre los tres centrales del conjunto nacional y el defensor de los tres palos. Así lastimaban. Racing sufrió, porque no pudo adueñarse de la pelota. Aníbal Moreno y Mauricio Martínez no hicieron pie en el mediocampo y el equipo lo sentía.

De todos modos, esa dominación se cortó, justamente, cuando los dos futbolistas argentinos comenzaron a distribuir el balón. Poco a poco, Racing comenzó a ser protagonista. Sin mucho peligro, pero se metió en partido.

Así las cosas, a los 28 minutos, después de un tiro libre de Matías Rojas, la pelota quedó bollando en el sector de Maximiliano Lovera, quien vio a su compañero Joaquín Novillo -se quedó en el área después del envío del paraguayo- para que este remate de cabeza al arco de Tiago Volpi. No tuvo nada que hacer. 1-0 para los dirigidos por Pizzi.

El gol del defensor sirvió para cambiar el partido. Sin grandes avances por lado, la pelota ya no estuvo en los pies de San Pablo. Racing empezó a ser un participante activo. Las escaladas de Ignacio Galván y las gambetas de Maximiliano Lovera demostraron algunas debilidades de la defensa del equipo de Hernán Crespo.

El 1 a 0 le sentaba bien a Racing, aunque los brasileños bien pudieron irse en ventaja por los primeros minutos de la etapa inicial. Sin embargo, Arias impidió que sus compañeros estén debajo en el marcador y, en el entretiempo, los de Avellaneda se fueron a descansar con una sonrisa.

//Mirá también: River no tiene arquero disponible para la Copa Libertadores

En el complemento, Racing se dispuso a aguantar el resultado. Le cedió el protagonismo a su rival para apostar al contraataque. Sin embargo, los intentos no prosperaron. Luego de los primeros minutos, ambos entrenadores decidieron hacer cambios y las figuras de ambos comenzaron a verse en el campo de juego.

Gabriel Arias, una de las figuras de Racing en el último tiempo.

Esto le dio más claridad al conjunto brasileño, que, por ejemplo, contó con el ingreso del ex Barcelona, Dani Alves. El ex compañero de Lionel Messi mostró sus pinceladas ni bien entró cuando amagó un tiro al arco mientras la defensa de la “Academia” salía del fondo y le dio un pase flotado a Shaylon que no decidió bien y la pelota quedó en manos de Arias.

El complemento avanzaba. Los DTs pusieron a los mejores. Esto a San Pablo le daba resultado, porque era quien tenía la posesión, aunque no fue muy profundo. Pizzi, por más que puso a Ignacio Piatti, Eugenio Mena, Leonel Miranda, Leonardo Sigali y Enzo Copetti, no logró que su equipo se hiciera dueño del partido. Sin embargo, no sufrió en el segundo tiempo.

Así las cosas, Racing regresará de Brasil con un triunfazo -es la segunda derrota de Crespo en 18 partidos que dirigió en el conjunto brasileño- y la clasificación en el bolsillo.

La tabla de posiciones de la Copa Libertadores

Las estadísticas del partido