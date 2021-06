La enorme goleada de Brasil frente a Perú por 4-0, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América, tuvo una figura clave. Neymar anotó un gran gol y fue el mejor del partido. Luego, con la tranquilidad de la victoria, se largó a llorar.

El crack del PSG, en una entrevista post partido, fue consultado sobre sus goles con la selección. Con su tanto ante el equipo de Ricardo Gareca, llegó a las 68 anotaciones y solamente Pelé lo supera, con 77.

“Para mí es un gran honor ser parte de la historia de la selección brasileña. Para ser sincero, mi sueño fue jugar por la selección, pero nunca pensé en llegar a esos números”, dijo Ney.

A partir de entonces, su voz se quebró y no pudo aguantar las lágrimas.

“Estoy emocionado porque pasé por muchas cosas. Fueron dos años muy complicados y esos números no son nada comparados con la felicidad de jugar para Brasil y representar a mi país y a mi familia en momento muy difíciles para el mundo entero“, contó emocionado.

Además, pudo hablar por primera vez sobre la Copa América en su país, uno de los más afectados por el coronavirus.

“Llegamos sin saber lo que pasaría, sin saber si habría o no Copa América. Nunca le diremos que no a la selección nacional. Yo nunca le diré que no al país. Creo que estar en desacuerdo o tener una opinión diferente merece el respeto de los demás. Fue complicado, difícil”, sentenció.

