Cecilia Dopazo (51) llamó la atención con su cambio de look. “Tengo canas desde los 16 años, pero al principio me teñía por los personajes. Nunca me planteaba si me podía dejar las canas, era una obligación taparlas. Pensaba ‘que no se note, que queda feo’”, explicó.

La actriz confesó a Guillermo Andino y Soledad Fandiño en “Es por ahí” (América) que la cuarentena tuvo mucho que ver en su nueva forma de verse.

Cecilia Dopazo confesó que antes se preocupaba por las canas. (Instagram/@ceci.dopazo

“Con la pandemia no pude ir más a la peluquería y dejé de teñirme el pelo. Me pareció un nivel de libertad, me siento más libre, me relajé y me hizo tan bien. Es una de las cosas buenas que dejó la pandemia”, contó Dopazo.

Lejos de sentirse incómoda, Cecilia Dopazo demuestra que lleva muy bien su cambio radical.

Cecilia Dopazo: "Con la pandemia no pude ir más a la peluquería y dejé de teñirme el pelo".

A Soledad Fandiño también le cayó bien su nuevo look y hasta le halagó el pelo: “Te queda bárbaro, es muy natural, tenés mucho brillo y volumen. Uno se da cuenta que cuando te dejas de teñir, tenés mejor el pelo”.

Y la actriz respondió: “Sí, cuando me lo teñía se me caía de a mechones el pelo”.

Cecilia Dopazo: "Cuando me lo teñía se me caía de a mechones el pelo”. (Instagram/@ceci.dopazo

La actriz publicó una foto en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 17 mil seguidores, luciendo su nuevo look y sus fans quedaron fascinados.

“Qué hermosa. ¡Cuánto daño nos han hecho a las mujeres haciéndonos creer que tenemos que teñir nuestro pelo para parecer más jóvenes!”, fue uno de los comentarios que recibió Dopazo.

“Bella como pocas”, señaló un usuario de la red social. “Copadísimas canas”, destacó otra mujer.