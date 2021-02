Carmen Barbieri fue internada el pasado 20 de enero tras contagiarse de coronavirus y presentar complicaciones por un cuadro de neumonía, por lo cual fue trasladada a terapia intensiva e inducida a un coma farmacológico. En los últimos días, la actriz de 65 años presentó leves mejorías en su estado de salud, aunque ahora lucha contra un nuevo virus intrahospitalario.

“Sigue estable y mejora lentamente. Ahora tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo. Se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo”, detalló su hijo, Federico Bal, este domingo en diálogo con “Impacables” (El Nueve).

Barbieri junto a su único hijo, Fede Bal. Internet

Además, explicó que se le está disminuyendo de a poco la sedación: “Estamos esperando que empiece a reaccionar mejor. Pero va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuando va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y creo que no hay una fecha”.

“Hay que seguir pidiendo por ella y aguantándola para que esto pase rápido”, pidió.

Durante el fin de semana, un audio enviado por uno de los médicos a Fede Bal detallaba que Carmen estaba sin fiebre y que había mejorado su oxigenación. “Se va despertando razonablemente bien. Abre los ojos, parece entender órdenes bien”, indicó, según el audio difundido por “Bien arriba” (Radio 10).