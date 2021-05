Cande Ruggeri había contado públicamente que vivió un romance con Cachete Sierra en 2015 luego de que compartieran el ritmo de salsa de a tres en Bailando Por Un Sueño”. Sin embargo, también confesó que el actor la dejó por mensaje y que nunca más hablaron.

//Mirá también: Polémica en las redes: Cande Ruggeri vende filtros por Instagram y los usuarios piden por el impuesto a los Influencers

La modelo confesó haberse enganchado con el actor. (Foto: Instagram/@caleruggeri)

“Cachete Sierra me rompió el corazón. Fue el primero que lo hizo. Yo me enamoro muy fácil. Ya pasó mucho tiempo... Pero me dejó”, había explicado la hija de Oscar Ruggeri en La Previa de La Academia.

Al enterarse de las declaraciones de la modelo, Agustin Sierra dio su versión de la relación y la separación. “Nosotros nunca estuvimos de novios. Por eso cuando ella dijo ‘mi ex’ y que estuvimos de novios, a mí me impactó mucho”, contestó el ganador del Bailando 2020. “Nos prestamos al show, porque ella me lo pidió más de una vez para que vaya a participar de la salsa”, agregó.

//Mirá también: Cande Ruggeri publicó el video de un apasionado beso con su novio

Pero Cande no se quedó callada y redobló la apuesta. “Yo nunca dije que fuimos novios. Dijeron eso, pero yo no lo dije. Si salimos y bailamos en ShowMatch. Lo que dije fue que sí estaba enganchada y que me rompió el corazón, pero eso no significa que estuviéramos de novios”, refutó la modelo en una conversación con la revista Gente.

Cande Ruggeri junto a su novio Nicolás Maccari. (Foto: Instagram/@caleruggeri)

Hoy Candelaria quiere dejar el escándalo atrás, ya que se encuentra conviviendo con su novio de dos años, el empresario Nicolás Maccari.