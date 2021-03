Con la cancelación de los vuelos directos provenientes de Chile, Brasil y México desde este sábado, debido a los crecientes casos de coronavirus en esos países, las empresas de viajes esperan las políticas de reprogramación de las líneas aéreas para brindar más información y atender a los pasajeros afectados.

Si bien el número de argentinos en el exterior es significativamente menor al del año pasado (se calcula que hay alrededor de 27.000, según datos de Migraciones) y las nuevas medidas no implican, por el momento, un cierre en las fronteras nacionales, la suspensión los vuelos con estos tres destinos provocará que miles de argentinos o residentes no pueden volver al país, o al menos que no lo puedan hacer de manera sencilla, sin gastos extra y en las fechas en que lo tenían previsto.

Los pasajeros intentan cambiar su viaje u obtener un reembolso.

Si bien la situación más compleja es para los que se encuentran actualmente en el exterior, los que tenían planeado viajar a estos destinos en vuelos directos deberán llegar con escalas o reprogramar el viaje para más adelante, según se desprende de la disposición publicada en el Boletín Oficial este viernes.

Por ejemplo, para ir a México se puede volar vía los Estados Unidos o Panamá, que mantienen sus servicios, aunque sufrieron reducciones de frecuencias en las últimas semanas. Pese a que siempre se puede triangular con otros países, las posibilidades en este contexto de pandemia son escasas, con vuelos muy limitados, rutas que se cancelaron y frecuencias disminuidas, que desalientan los viajes al exterior.

La medida ya entró en vigencia este sábado.

Tras conocerse el anuncio, los teléfonos de los call centers de las agencias de viaje no dejaron de sonar, con pedidos de pasajeros que quieren cambiar la fecha de su viaje u obtener un reembolso. Pero todavía resulta temprano para que las agencias los pueden ayudar, porque las aerolíneas están reconfigurando sus vuelos y los hoteles se encuentran analizando opciones como entregas de vouchers, por ende, no cuentan aún con la información necesaria para trasmitirle a los usuarios.

Los operadores turísticas adelantaron que las consultas por cambios de fechas, devoluciones y otros trámites deben canalizarse por el mismo medio donde se compró el pasaje o se contrató el paquete u otro servicio. Si se adquirió el tícket a través del sitio web de la aerolínea, hay que comunicarse con ella. Si se compró por la agencia, ésta será la encargada de la gestión.

La medida se publicó este viernes en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia, de acuerdo a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Brasil, Chile y México se suman al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre los cuales ya pesaba la suspensión de vuelos hacia la Argentina.