Las acciones de Facebook cerraron la jornada en Wall Street perdiendo el 4,9%, tras la caída global de las redes sociales en el mundo que afectó también a WhatsApp e Instagram, también propiedad de Facebook.

Mark Zuckerberg llegó a perder 7.000 millones de dólares en un par de horas.

La cotización de las acciones abrió a un valor de US$ 334,55 y llegó a un piso de US$ 323,13, más de 10 dólares menos, para estabilizarse en los US$ 326.

La riqueza personal del magnate se redujo de esta manera en casi US$ 7.000 millones en pocas horas, lo que se suma a una caída de alrededor del 15% desde mediados de septiembre.

La caída de las acciones del lunes redujo el valor de Zuckerberg a US$ 120.900 millones, cayendo por debajo de Bill Gates al número 5 en la lista “Índice de multimillonarios de Bloomberg”.

“Estamos teniendo problemas de red”

Mike Schroepfer, jefe tecnológico de Facebook, pidió en Twitter “sinceras excusas a todos los afectados por las interrupciones de los servicios alimentados por Facebook en este momento”.

“Estamos teniendo problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápidamente posible para repararlo y restablecer todo lo más velozmente que sea posible”, explicó.

