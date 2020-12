Las críticas hacia su delgadez y los crudos comentarios de los haters son algo con lo que Brenda Asnicar lidia todos los días de su vida. “Que desperdicio, no muestres la hamburguesa si después la vas a vomitar” o “encerrate a comer” son ejemplo de las frases que recibe, a las que contesta sin pudor y no tiene problema en mandársela a guardar a cualquier usuario que la critique.

“Y vos encerrate en tu casa a bardear. Yo no paro de hacer música. No te bloqueo porque quizá tenés chances de conocerme mejor y entender que no podes escribir esas cosas” fue una de sus respuestas hacia un hater, en uno de sus posteos. Pero esta vez, la actriz publicó una foto cualquiera y de antemano se atajó: “Te dicen estoy llegando salí a abrir.... y vos tipo.....(El que haga comentario negativo sobre mi cuerpo, queda bloqueado forever manga de petes atómicos) #NadiePasaDeEstaEsquina BITCHES”.

En una postal común y corriente, Brenda Asnicar disparó contra los haters Instagram/@basnicar

La foto es una postal de un día común y corriente, vestida también con ropa normal donde casi su cuerpo ni se aprecia. Pero ya resignada, la actriz igual sacó el paraguas y lanzó el crudo comentario y se remontó a su personaje en Patito Feo, donde cantaba la canción “Nadie pasa de esta esquina” en la piel de la diva adolescente Antonella, que supo ser idolatrada por toda su generación.

En un momento donde los comentarios estaban muy fuertes, Brenda comenzó a escracharlos por Instagram, donde a través de sus historias compartía usuario por usuario que la criticaba. “Hola, vengo a escrachar a la gente inmunda de las redes sociales. Miren los mensajes que me llegan. Ah, aviso que estaré escrachando a todos los atrevidos que me falten el respeto”, advirtió.

Y más allá de que bien sabe defenderse sola, Duki (cantante de trapp y pareja de la actriz) siempre la defendió con tiernos mensajes: “En qué situación estamos... que de repente me tengo que levantar y ver mal a la mujer que amo porque deciden hablar sobre su cuerpo”, expresó a través de las redes. Luego, hizo otro descargo: “¿Qué mierda le pasa a la gente? Que no les importe nada lo que digan los demás de ustedes, de su cuerpo, de su forma de ser, de su persona. Y si quieren cambiar algo, cambienlo porque ustedes quieran, no porque lo digan los demás. Así de simple, loco”.