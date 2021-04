Una revelación realizada por Barby Franco sobre una conversación que tuvo con Karina “La Princesita” ha generado la duda sobre si la cantante busca ser madre nuevamente.

Toco ocurrió en Pampita Online, donde Barby Franco habló sobre el ofrecimiento de Karina a El Polaco y Barby Silenzi.

Karina junto a El Polaco. Gentileza

“La Princesita dejó a todos con la boca abierta cuando contó que se cruzó a El Polaco y Barby Silenzi en el mismo establecimiento de La Academia y les dijo que cuando ellos se quisieran ir a cenar o de joda, ella se encargaría de la beba Abril. Y todos se quedaron muy sorprendidos por la buena relación de ella con El Polaco”.

El Polaco y Barby Silenzy junto a su nena. Redes sociales

“¿Es un mensaje de La Princesita porque quiere ser madre nuevamente?, preguntó Cora Debarbieri. “Y es que está enamorada, capaz que le agarran las ganitas. Que nos venga a contar”, sugirió Pampita.

Fue en ese momento que Barby aprovechó la conversación en el programa para revelar la confesión que le hizo la cantante sobre sus deseos de ser nuevamente madre.

Según Barby, la artista desearía ser madre nuevamente.

“El otro día me llamó mucho la atención una publicación en el Instagram de Karina La Princesita porque puso ‘estoy en cinta’. Yo me acuerdo que cuando mi abuela estaba embarazada decía así. Le pregunté si estaba embarazada y me dijo ‘no, ojalá’”.

Barby Franco se sinceró sobre el lujoso regalo para la beba de Pampita

Hace unos días fue noticia el Mercedes Benz en miniatura y a control remoto que Barby Franco llevó al baby shower de la beba de Pampita y Roberto García Moritán.

El valor del extravagante regalo llamó la atención de muchas personas, por esa razón la novia de Fernando Burlando fue consultada en el programa “Hay que ver” sobre la reacción en la celebración al ver el regalo.

Barby Franco junto a Pampita.

“No me miraron muy bien cuando llegué a la fiesta. Me morí de vergüenza. Llegué medio desubicada con el auto y le dije a Luciana, que es la madrina de la beba y la que organizó todo el baby shower, ‘por favor escóndelo porque me da mucha vergüenza’”.

“Igual el regalo del auto fue más de Fernando Burlando hacia Rober y Carolina porque tiene una relación re linda él con Roberto”, explicó Barby.