Los primeros días del mes de diciembre de 2020, el presidente Alberto Fernández anunció la firma del acuerdo con la Federación Rusa para acceder a la compra de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Semanas previas, el Congreso había aprobado la ‘Ley de Vacunas’, que permitía al Gobierno “incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad” cuando se trate de la compra de vacunas para combatir la pandemia.

A partir de esto, el costo del acuerdo con Rusia es una verdadera incógnita que solo pudieron conocer algunos integrantes de la Comisión de Acción Social y Salud Pública del Congreso de la Nación, quienes no tienen permitido revelar el valor total del contrato por las cláusulas de confidencialidad.

No obstante, luego de un pedido de acceso a la información pública que presentó TN para conocer los valores rompiendo el escudo legal que protege a la Sputnik V. El Ministerio de Salud de la Nación detalló que Argentina pagó cada dosis de la vacuna rusa US$9,9 y el valor total por los 20 millones de sueros es de US$199 millones.

En el mismo se incluyen “costos adicionales” por 24,9 millones de dólares, una cifra hasta ahora desconocida y de la que no se brindaron detalles. Según TN, al menos cinco fuentes de Salud y la Casa Rosada indicaron extraoficialmente que obedecen a gastos de logística que se pagan por fuera del contrato con la Federación Rusa del que no hay precisiones. Esta cifra eleva el costo total por la compra y la logística de las vacunas rusas a 223,9 millones de dólares.

Se pudo establecer que el contrato con Rusia responde a los términos de Incoterms EXW (Ex Works). El vendedor (Rusia) entrega la mercadería al comprador (la Argentina) en la puerta de su fábrica (el aeropuerto de Moscú) y luego es el importador el que corre con el resto de los gastos. Esos “costos” son los que el Gobierno no desagrega ni especifica.

Dosis de la vacuna Sputnik V

Cuáles serían los costos adicionales

Servicio de conservación de las vacunas en los termobox .

Transporte y retiro de las vacunas de los depósitos rusos.

Trámites Aduaneros de Exportación: el Gobierno dice que la vacuna no paga impuestos, pero la oposición sostiene que en Rusia sí se abona un monto para retirar el producto.

Costos del viaje de Aerolíneas Argentinas (en la empresa afirman que no pueden dar cifras por el acuerdo de confidencialidad).

Seguro de transporte.

Otros gastos vinculados a la distribución y aplicación de la vacuna en el país.

En el caso de que esos gastos adicionales se trataran de cuestiones logísticas, esta es la primera vez que se dan a conocer. En consecuencia, el costo total que rodea a las vacunas rusas Sputnik V asciende a casi 224 millones de dólares. Si se divide el precio por las 20.000.000 Sputnik V, arroja un valor de U$S 11,19 cada dosis.

Mientras el valor unitario de cada dosis y el costo de la distribución de las vacunas no es conocido, incluso, por varios integrantes de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. No todos tuvieron acceso al contrato y se les proveyó un punteo en el que no se informan los números del convenio.

Según manifestó la diputada, Graciela Ocaña, a Verdad/Consecuencia: “El Gobierno no nos dio ningún tipo de respuesta, básicamente amparándose en la ley que votó el Congreso de la Nación e incluyeron dentro de las cláusulas confidenciales también el precio, una cosa bastante insólita, no conocemos el precio e incluso algunos de nosotros fuimos con pedidos de acceso a la información que aún no fueron respondidos por parte del Ministerio de Salud, esperemos que esto pueda aclararse o entenderse el costo real de la vacuna Sputnik V y cuáles son todos los gastos que pueda tener la vacuna porque eso hace al precio pactado”.

El Gobierno dio a conocer el costo de las vacunas rusas Sputnik V. Crédito: TN.com.ar. TN.com.ar.

El Gobierno, a través de su respuesta, confirmó que hasta ahora la Argentina solo acordó con Rusia 20 millones de dosis. En esa cartera explican que el país tiene la posibilidad -por contrato- de requerir otras 10 millones de dosis extra, lo que aún no ocurrió. Además, el Ministerio de Salud de la Nación no respondió de qué manera se pagó el contrato: si se abonó por adelantado o si se hace frente a cada entrega de dosis.