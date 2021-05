Este fin de semana habrá nuevos controles sanitarios “en todos los accesos” a la provincia de Buenos Aires, según confirmó este viernes María Teresa García, ministra de Gobierno bonaerense, como parte de las restricciones implementadas para frenar el avance de la segunda ola de COVID-19.

“Mañana (sábado) va a haber controles en todos los accesos, van a seguir los controles como los tiene Capital Federal. Esperemos que también haya conciencia ciudadana de que no estamos para tirar manteca al techo”, anunció García en declaraciones a El Destape Radio.

María Teresa García, ministra de Gobierno bonaerense. Clarín

Asimismo, la ministra García enfatizó: “Uno no quiere ponerse en sancionador de las conductas personales, pero si el Estado provincial no hubiera ejercido el control sobre los accesos, seguramente la opinión de sectores de la oposición y de la propia ciudadanía hubiera sido ‘¿Dónde está el Gobierno que no está controlando este desbande?’”.

Bajo este contexto de pandemia, García expresó que “la velocidad con la que venían creciendo los casos semana a semana era exponencial, era muy vertiginosa”, y explicó que con las medidas de prevención ese incremento “se frenó y comenzó a amesetarse, aunque en un nivel muy alto”.

“El número de 24 a 25 mil infectados diarios que tenemos en todo el país tiene una repercusión en porcentaje en el uso del sistema sanitario”, dijo la funcionaria.

Agregó que en la provincia siguen ?sosteniendo las medidas sanitarias y los controles porque comenzó la estacionalidad invernal? y destacó que se está ?en un momento límite para seguir con las medidas estrictas de cuidados?.

Presencialidad en las escuelas

Clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. (Federico López Claro)

Asimismo, García se refirió a la presencialidad en las escuelas y en ese sentido señaló que “es casi público que en muchas escuelas de Capital se han roto burbujas y han habido fallas”.

“Llegar al aula implica movilidad, subte, colectivo, padres que los lleven, y ante la ruptura de las burbujas, implica que los chicos lleven el virus a su casa”, aseveró la funcionaria.

Respecto del plan de vacunación que se implementa en la provincia de Buenos Aires, García afirmó que siempre están “dependiendo de la cantidad de vacunas que lleguen” al país.

“Terminaremos durante el mes de mayo todos los segmentos etarios con factores de riesgo y comenzaremos en la etapa de 18 a 49 que es una gran franja de la población”, concluyó.

