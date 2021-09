Aníbal Fernández decidió evitar su opinión sobre su recordada frase sobre la “sensación” de inseguridad y dijo: “Ya me olvidé”.

//Mirá también: Aníbal Fernández anunció que no busca renovar las cúpulas de las fuerzas federales

Fernández asumirá como nuevo ministro de Seguridad y se reunió con la saliente Sabrina Frederic para su inminente traspaso de mando.

“Me llevo elementos que me prepararon para poder chequearlos. Espero después de la asunción en Casa de Gobierno venirme para acá, que tengo una reunión pactada”, anunció Aníbal tras su encuentro con Frederic.

//Mirá también: Sergio Berni respaldó los cambios del Gobierno: “Se necesita una gestión con diferente mirada”

Luego de su reunión, Fernández habló unos pocos minutos con la prensa presente. Le recordaron aquella frase desafortunada que soltó en 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner.

“Ya me olvidé. No me acuerdo qué cené y vos querés que te cuente lo que hice hace 10 años”, comentó queriendo salir de la incómoda situación.

Ante su inminente nombramiento, Fernández avisó que ya se comunicó con Sergio Berni y con Marcelo D’Alessandro, ministros de Seguridad de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires respectivamente, para sostener su gestión lo mejor posible.