El bloque de senadores del oficialismo buscará aprobar esta semana en el recinto de la Cámara alta la propuesta de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y, a través de ella, la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación, durante una sesión especial que sería convocada para el viernes.

Fuentes del oficialismo dijeron a Télam que la intención es contar con la media sanción de la iniciativa antes del 30 de noviembre, cuando concluye el período de sesiones ordinarias. En los últimos días, el bloque que conduce José Mayans logró unificar tres propuestas en un dictamen de mayoría, mientras que el opositor interbloque de Juntos por el Cambio adelantó su rechazo a ese texto y manifestó que irá a la sesión con un dictamen en minoría. El proyecto establece como mecanismo de designación en el Senado la mayoría absoluta y mantiene los dos tercios para su remoción.

Este fin de semana, Alberto Fernández hizo declaraciones que tranquilizan las internas del Frente de Todos, justamente sobre este tema. Es que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, impulsó la modificación de la ley para que el procurador sea designado no por las dos terceras partes sino por mayoría absoluta. Esto fue por Rafecas que explicó: “Si se modifica esa exigencia (la de ser elegido por los dos tercios), yo no estaré dispuesto a asumir el cargo”.

Daniel Rafecas y Alberto Fernández. (Foto: Prensa Alberto Fernández)

Sin embargo, ahora el Presidente dio el visto bueno. En su charla con Radio 10, Fernández sostuvo que es muy factible que el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal ingrese en el temario de las sesiones extraordinarias de diciembre.

“No, lo discutimos. Creo que la Argentina necesita de una vez por todas tener procurador, que hace muchos años que no lo tenemos”, dijo el mandatario.

En la entrevista, Alberto amplió: “Tenemos que entender que la jefatura de los fiscales del Ministerio Público es un lugar muy importante y muy necesario para el buen funcionamiento de la Justicia y ojalá pudiéramos resolverlo con un consenso”.

Fernández coincidió con la vicepresidenta en que “tenemos que hacer más fácil el trámite de la designación de funcionarios en determinadas instituciones”. Aunque el Presidente asegura que el juez federal es “principista”, no obstante aclaró que “esto no es un problema de principios, es un problema práctico”.

¿Qué sucederá? Distintas versiones periodísticas señalaron que esta semana, posiblemente este martes, Fernández volvería a verse con Rafecas. No está claro qué hará el juez.

En caso de no avanzar el proyecto, el mandatario ya anticipó: “Escucho a algunos opositores decir que Rafecas es maravilloso. Entonces, por qué no lo dicen en el Senado. Me entero por los diarios, pero hay que decirlo en el Senado”, sostuvo en referencia a legisladores de Juntos por el Cambio. En este sentido, el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, explicó que a lo largo de varias audiencias se realizó “un trabajo muy intenso” para avanzar en esta reforma.

El candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas, había manifestado su desacuerdo con la posibilidad de que el nuevo cargo sea votado por mayoría simple. Según trascendió esta semana, parte del consejo consultivo de expertos creado por el presidente Alberto Fernández se pronunció a favor de cambiar la mayoría.