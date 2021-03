El actor Agustín “Cachete” Sierra (30) comenzó su carrera cuando tenía tan solo nueve años. Con “Verano del 98″, el pequeño artista irrumpió en la pantalla y nunca más se alejó. Luego, participó de reconocidas telenovelas de adolescentes como “Chiquititas” y “Casi ángeles”. Su vida siempre estuvo ligada a las cámaras. Es por eso que no tiene problema en contestar preguntas y hablar de todo un poco. Incluso hasta de la frecuencia con la que tiene relaciones.

Lo que sucedió fue que lo invitaron a dialogar al programa televisivo “Los ángeles de la Mañana” (El Trece). Allí, el conductor Ángel de Brito y las panelistas Cinthia Fernández, Andrea Taboada y Pía Shaw indagaron sobre este aspecto en la vida de “Cachete”.

Agustín 'Cachete' Sierra en Casi Ángeles guioteca.com

Luego de que el actor confesara que se encuentra “solo” y que disfruta de su casa con un amigo y sus mascotas, Fernández apuntó: “Lali declaró que tenía sexo todos los días, en comparación con ella, ¿vos con qué frecuencia?”.

Sin intentar esquivar la pregunta, Agustín Sierra contestó: “No, todos los días no tengo pero tengo una buena frecuencia”. A lo que Taboada respondió: “¿Cuál es la buena frecuencia?”. “Un día por medio”, fue la respuesta del ganador del “Cantando 2020″.

El actor sostuvo que está "solo".

En ese momento, de Brito quiso saber más: “¿Y qué hacés? ¿La guía telefónica? ¿La calle?”. “No, tengo 30 años... no hace falta ir a buscar a la calle. Gente que conocés y no quiere estar en pareja. Tengo relaciones con gente que ya conozco y me voy viendo”, explicó Sierra.

Por su parte, Shaw quiso ahondar en la situación: ¿Fue tu mejor verano después del Cantando? ¿Te sentiste ganador?”. Y el actor contestó: “Fue mi mejor verano porque pude bajar millones de cambios, ser consciente de lo que logramos y muy feliz. A nivel sexual cero porque me fui al Sur y a Mendoza y con la pandemia... Eso ahora, y levantar por redes que no conocés es mucho más complicado”.