El Barcelona sigue pagando los coletazos de la crisis institucional y deportiva que afronta el club desde la salida de Lionel Messi. Este miércoles a las 13.45, el equipo culé se juega todo ante el Dinamo de Kiev.

En ese sentido, el delantero del equipo catalán, que hizo su debut el pasado domingo, Sergio “Kun” Agüero aseguró: “Tenemos que ganar sí o sí y si no lo hacemos estamos casi afuera. Estamos con confianza. Con la ayuda de la gente, mañana podremos sumar los tres puntos que necesitamos”.

El futbolista argentino regresó de una lesión tendinosa en el gemelo después de estar varias semanas fuera de la cancha y remarcó: “Cuando hacés las cosas bien, tenés más opciones de ser titular. Hay muy buenos jugadores y hay que respetar. El puesto se gana estando bien físicamente y haciendo las cosas bien en los partidos”.

En conferencia de prensa, en la previa del duelo por Champions, el ex Manchester City se refirió a sus objetivos con la camiseta blaugrana. “Nunca me puse cifras de goles. Me acostumbré siempre a ser segundo delantero. En el City ya fui más 9 que segundo delantero y nunca me propuse objetivos sino acabar la temporada de la mejor forma. Si es con goles, mejor. El objetivo es estar bien toda la temporada, marcar goles si puedo y ganar algún título”, expresó.

Por último, ante la pregunta de cómo le cayó la salida de Lionel Messi, el ahora delantero culé manifestó: “Ya es un tema pasado. A todos nos cayó de sorpresa y prefiero pensar de aquí en adelante. Él está disfrutando y como amigo quiero que lo haga como hizo siempre”.