Los gremios aeronáuticos iniciaron medidas de fuerza para lograr obtener un incremento salarial con un piso del 40%, a cuenta de la paritaria 2020 que aún sigue abierta con Aerolíneas Argentinas y otros organismos estatales vinculados a la actividad aeronáutica. Además, anunciaron para este viernes “demoras, interrupciones y cancelaciones” en todos los vuelos nacionales e internacionales.

Durante la noche del martes, un día después de que el agrupamiento Sindicatos Aeronáuticos rechazara “categóricamente” una propuesta de recomposición salarial efectuada por Aerolíneas, otro gremio, el de los controladores agrupados en ATEPSA , anunció medidas de fuerza.

La medida de fuerza fue anunciada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) en apariencia no guarda vinculación con la paritaria de Aerolíneas, ya que los controladores negocian sus salarios y condicionales laborales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA SE).

Según informó el secretario general de ATEPSA, Jonatan Doino: “Estamos a las puertas de un conflicto provocado por la intransigencia y falta de sensibilidad de la empresa ante los justos reclamos de sus empleados y empleadas”.

No obstante, el gremio encabezado por Jonatan Doino tiene una estrecha vinculación política con unos de los gremios fuertes de este sector, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que encabeza Ricardo Cirielli, uno de los líderes principales de Sindicatos Aeronáuticos Unidos, donde confluyen cuatro de los cinco gremios que negocian paritarias con Aerolíneas Argentinas.

El lunes a la noche, Sindicatos Aeronáuticos rechazó “categóricamente” una oferta de incremento salarial efectuada por Aerolíneas por no tener relación “con la inflación proyectada” para 2021.

Antes de la pandemia, las negociaciones paritarias en Aerolíneas se realizaban entre agosto y septiembre y comenzaban a partir de octubre. Pero el año pasado la actividad aerocomercial quedó interrumpida durante seis meses y finalmente en octubre fueron autorizados los de cabotaje. En ese contexto, la discusión salarial fue postergada hasta comienzos de esta semana.

En la primera reunión, los gremios aeronáuticos solicitaron una recomposición salarial que incluyera no sólo la inflación del año pasado, sino también las expectativas inflacionarias para 2021. Según los cálculos de todos los especialistas, incluidos los economistas consultados por el Banco Central (REM), la inflación de este año no bajará de un piso de 40%, mientras muchos estiman que podría superar el 50%.

Además de APTA, en Sindicatos Aeronáuticos Unidos convergen la Asociación de Pilotos (APLA ) que lidera Pablo Biró , además de los gremios de personal de tierra (APA) y jerárquicos (UPSA) . El único gremio que no integra esta agrupación es el de Aeronavegantes (AAA).

Aerolíneas Argentinas por su parte está atravesando uno de los peores momentos de su historia, en medio de la segunda ola de la pandemia, la empresa está volando al 20% de su capacidad y “sin planes de reactivación”, según admitió la semana pasada su presidente, Pablo Ceriani, en una comunicación interna.

“Las propuestas salariales de Aerolíneas Argentinas e Intercargo (la empresa de rampas propiedad del Estado) fueron rechazadas categóricamente por no guardar relación alguna con la pérdida de poder adquisitivo registrada, ni con la inflación proyectada para los próximos meses y por no reconocer la deuda salarial por la paritaria anterior no concluida “, expresaron los Sindicatos Aeronáuticos en un comunicado.