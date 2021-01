En 2020, Aerolíneas Argentinas recibió subsidios por US$ 650 millones, una cifra que sin duda genera polémica. El Tesoro le transfirió a la línea aérea de bandera $45.076 millones, lo que representa un tercio de lo que ejecutaron los ministerios de Obras Públicas o Salud. Pero hay más.

Si se toma lo que el Banco Central publicó en la comunicación 3500, el tipo de cambio contable en 2020 fue de 70,634 pesos, pues el cheque anual fue de 638 millones de dólares. A eso se le suma las cargas sociales que no pagó por los acuerdos no remunerativos con los gremios y el dinero que recibió por los viajes a China para traer material sanitario para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Aerolíneas Argentinas. (Foto: Federico López Claro)

Se trata de números que no salieron a la luz, ya que desde el Estado decidieron no asentar como subsidio el cheque que parte del Tesoro a la compañía. En ese sentido, el reporte más importante sobre ejecución presupuestaria de la Argentina, que elabora la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) ya no lo incluye en la planilla donde figuran las transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes.

“Los aportes del Estado a Aerolíneas deben considerarse un subsidio, especialmente en el período de pandemia, en que la actividad operativa de la empresa ha sido nula y comenzó a repuntar lentamente con la apertura en diciembre de 2020. Se trata de aportes para que pagar los costos de mantenimiento que no se van a poder recuperar con lo cual no se trata de una inversión sino de un pago para el sostenimiento de la estructura”, explica Fernanda Laiún, socia del estudio contable Laiún, Fernández Sabella & Smudt, en diálogo con La Nación.

Esta situación se dio en el peor año de la historia de la aviación comercial y los gobiernos del mundo asistieron a las compañías. Pero en el caso de Aerolíneas Argentinas, consume más de lo que recauda: el año pasado, el promedio fue de 678 millones de dólares de subsidios.

Además, la empresa anunció en junio que había alcanzado un acuerdo con los seis gremios que representan a los trabajadores con el plan de suspensiones a quienes les continuó pagando el 100% de los salarios de bolsillo de manera no remunerativa.

Entonces, los ejecutivos de la compañía comunicaron que la empresa se ahorraría $220 millones por mes en cargas patronales, además de $130 millones de ahorro mensual que ya se habían generado por la suspensión del pago de viáticos a los empleados que están trabajaron desde sus casas.