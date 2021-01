Pasaron 14 años desde que Cecilia “Chechu” Rolle llegó a “Cuestión de Peso” para hacer público su problema de obesidad e intentar combatirlo. Y lo logró: ingresó con 138,9 kilos y se fue con 82.

Chechu no solo participó del primer “Cuestión de peso”, sino que es una de los participantes más recordados, un lugar que se ganó gracias a su fuerte personalidad.

“Mi experiencia en el ciclo fue un 11. Hacer esa vida saludable fue muy lindo. Cambié mucho no solo físicamente, sino internamente. Antes era la gordita que quería agradarle a los demás. Siempre era espectadora de la vida y después del programa pasé a ser protagonista”, afirmó en un reciente reportaje a TN.

En el mismo reportaje con la periodista Natalia Sasso, Rolle reconoció que no es nada fácil mantenerse: “En 2009 volví a Rosario y me costó un montón conseguir trabajo, hasta que me dieron una oportunidad en el sector de ventas de una obra social. La adicción a la comida no es broma. Recaí y pedí ayuda. En el 2008 me hicieron el bypass gástrico, pero si uno no cambia la cabeza es al pepe. En el 2016 me volvieron a operar de revisión de bypass, me achicaron más el estómago y recién ahora estoy bien. Me lleno comiendo poco”.