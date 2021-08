Benjamín Vicuña fue vinculado en varias ocasiones con sus compañeras de elenco en distintas ficciones. Una de las últimas versiones fue en diciembre de 2019 y se cree que causó una crisis con la China Suárez. En ese momento, fue relacionado con su compañera de elenco en la serie “Inés del alma mía”, Elena Rivera.

Pese a que la actriz salió a desmentirlo, tuvo muchas repercusiones. Más allá de que fuera cierto, los internautas recordaron en ese momento que Vicuña cuenta con un historial de infidelidades que tienen como protagonistas a sus colegas de trabajo.

La China Suárez, de quien se separó este viernes, fue uno de los casos. Ocurrió cuando el actor estaba en pareja con Pampita Ardohain, pero se enamoró de su compañera durante el rodaje de El Hilo Rojo (2016).

Benjamín Vicuña confirmó su separación de la China Suárez Redes Sociales

La prensa llamó “el escándalo del motorhome” a este episodio, ya que la modelo oriunda de La Pampa encontró a su pareja junto a la China en una situación comprometedora.

Antes de la China, mientras formaba una familia con Pampita, al actor se lo vinculó con su compañera de elenco en Don Juan y su bella dama, Isabel Macedo. Pese a que ninguno de los tres jamás confirmó este desliz, la modelo y la actriz se agarraron de los pelos en un boliche de Punta del Este aquel verano de 2009.

Benjamín Vicuña e Isabel Macedo en Don Juan y su bella dama (Telefe)

Según se supo años más tarde, durante una fiesta organizada por Shakira en el boliche Tequila, Macedo no tuvo mejor idea que enviar un mensaje de texto a su excompañero, que se encontraba con toda su familia en el lugar. "Que tengamos otra feliz Nochebuena…", le habría escrito.

Luego, según los testigos de aquella noche, Macedo le habría hecho un sugestivo baile a Benjamín y habría molestado a Pampita. Esto habría derivado en que la modelo estallara de furia alrededor de las 6 de la mañana en la puerta del local bailable.

“Pampita ganó por nocaut”, contó Guillermo Coppola, quien estaba en el lugar en aquel momento.

Vicuña también fue relacionado sentimentalmente con Natalia Oreiro. En 2015, durante el rodaje de la serie Entre Caníbales (Telefe) varias personas del medio aseguraron que los actores mantenían un romance oculto, entre ellos, Analía Franchín.

Vicuña también fue relacionado sentimentalmente con Natalia Oreiro Web

"Yo no lo tengo confirmado, lo tengo confirmadísimo que estuvieron juntos. Ella, inclusive, se puso un poco intensa", contó la panelista en Los Ángeles de la Mañana (eltrece). De acuerdo a su relato, los compañeros de tira se iban a un hotel alojamiento cercano al set de grabación.

Ese mismo año, trascendió un audio de Pampita discutiendo con Vicuña, en el que ella le recriminaba a él que lo habían visto teniendo sexo en un auto con una mujer.

“Tengo la mejor fuente del mundo y sé que te cog... en el auto a la mina. No sé, no sé a quienes ahora, no sé quiénes son, perdí la cuenta, tenés tantas amantes que me perdí”, le decía la modelo a su pareja de aquel entonces.