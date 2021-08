En la tarde del lunes comenzó a viralizarse un posteo en redes sociales de una amiga de una joven de Balnearia, donde denuncia un hecho de violencia de género por parte de un joven también oriundo de la localidad, quien le habría propinado golpes dejándola “internada“.

“Anoche 22/08/2021 fue hasta la casa de mi amiga y luego de discutir la golpeó dejándola casi inconsciente. Cobrando fuerzas llama pidiendo ayuda y va a la comisaria a realizar la denuncia correspondiente y luego siendo internada para control debido a la cantidad de golpes recibidos, gran partes en su cabeza”, comienza relatando la amiga.

Joven de Balnearia "escrachado" en redes sociales por violencia de género Vía Ansenuza

Y sigue: “Ya que la justicia no hace absolutamente nada y la denuncia queda solo en eso, en un papel archivado acudimos al escrache social porque estamos cansadas, porque tenemos miedo como amigas, hermanas, madres y vecinas y mujeres que somos. Porque no sabemos si mañana me toca a mí, a vos o a tu prima”.

Aquí, testimonio completo de una amiga en Facebook:

Denuncia completa de una de sus amigas en Facebook. Facebook Andrea Peyronel

* Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.