Esteban Luján es de la localidad de Morteros, y venció al Covid luego de batallar 38 días contra la enfermedad internado en el Hospital Iturraspe. En el diálogo con el canal 50 de Morteros dio su testimonio y relató conmovido: “Lo último que me acuerdo es que me vino a buscar el SEM” (Servicio de Emergencia Médica), de allí fue trasladado al Hospital San Roque de Morteros “Me dormí y me desperté a los 26 días”, y luego, más tarde fue derivado a San Francisco.

Por otra parte, no solo luchó contra el coronavirus sino que además contrajo una infección intrahospitalaria. Logró recuperarse y despertarse conmocionado porque no sabía donde se encontraba, y recordar a sus hijos donde se quebró, el médico le explicó: “Lo peor ya lo pasaste, vos tenés que estar contento que le ganaste al coronavirus sin una vacuna, sos un sobreviviente del coronavirus”.

//Mirá También: Morteros: una mujer fue sometida a una cesárea de urgencia tras una neumonía por covid

// Mirá También: el mensaje de una familia de Morteros que logró superar el Covid

Hoy Esteban sigue recuperándose tras las secuelas que le ha dejado la enfermedad y de manera reflexiva pide que la gente se siga cuidando, “A mí me paso y casi la pague con la vida” y además aseguro que vio a su padre en los sueños: “Lo mire dos o tres veces, y me hacía cómo qué haces acá, hasta que un día me desperté”, sintió que su papá fallecido lo ayudo “Me dio fuerzas, hacé de cuenta que me empujo para abajo, que no era mi momento”, concluyó emocionado.