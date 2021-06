El emotivo hecho sucedió en Balnearia, Iván Diaz Oberto, “Dj Vanino”, como mejor se lo conoce en la localidad, compartió en su Facebook el encuentro y recibimiento a Fran, un niño de cinco años de edad que volvía de la clínica luego de su tratamiento contra la leucemia.

Esta historia tocó los corazones de todos, y el contenido se hizo rápidamente viral, entre algunos de los comentarios de orgullo y emoción de la gente: “Grande Fran y Vanino, son la conjunción perfecta de la fuerza, el amor y la esperanza, llenan de energía y sentido a nuestro tejido social balnearense”.

"Dj Vanino" Vía Ansenuza

Las buenas historias hay que compartirlas, por ello, Vía Ansenuza decidió entrevistar a uno de los protagonistas para que cuente en primera persona cómo paso y cómo se vivió este bello momento.

“De casualidad me toco entrar a su casa con su papá que le vendí algo y mire que el chico tenía muchos dinosaurios de juguete, que no es algo normal y le digo: ¿Le gusta a tu hijo los dinosaurios?, y me dice: sí, le fascina mucho, y me quedo eso grabado”… Así comenzó, lo que hoy es un recuerdo que quedará siempre en el corazón de Fran.

+Video Vía Ansenuza : relató de Iván Díaz Oberto, se vistió de dinosaurio para recibir a Fran

“Todo ocurrió cuando se acercó la camioneta que venían de Córdoba, recién salido de la internación, y él apenas me vio, yo lo fui a recibir en la calle, se abalanzó. Paro la camioneta, se bajó, me abrazó y me dice: es el Dino, es el Dino, y yo no sabía que a hacer, lo abrazaba (…) Me miraba y me decía: ¿Sos el Dino?, y le dice el papá: sí, es el Dino”, relato emocionado y finalizó con una reflexión: “Los dinosaurios si existen, así que si alguna vez me llegan a preguntar, no voy a decir que no existen”.