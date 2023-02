La “Atlántida” de Ansenuza resurgió y nos invitó a un verdadero viaje al pasado

A comparación de la verdadera historia de la Atlántida, Miramar tiene pruebas arqueológicas de su existencia, desde hace un par de años, la sequía, llevó a que bajaran las aguas de la laguna, descubriendo la arquitectura que se llevó hace unos 45 años.

fotos "Había una Vez" facebook Foto: fotos "Había una Vez" facebook

Los turistas que llegan en esta época se encuentran con este paisaje particular, lleno de escombros, construcciones parcialmente derrumbadas, árboles petrificados por la sal, calles de asfalto que terminan en la laguna, viejas camas de hoteles, que eran más de 100, puertas, ventanas y hasta alguna maquinaria de la época. Tal vez al no conocer la historia puede a llegar a ser un poco “antiestético” ante su mirada, pero es uno de esos lugares que pueden atrapar a cualquier persona, porque con solo recorrerlo empieza a crear un sesgo de misterio y curiosidad.

Ruinas MIramar de Ansenuza Foto: Via Ansenuza

El paisaje que uno encuentra es dantesco, por la destrucción de una ciudad que quedó bajo millones de litros de agua salada, pero a medida que el sol cae, nuestros ojos empiezan a mirar el lugar desde otra perspectiva, la del surrealismo, la mezcla de muchas imágenes que no concuerdan entre si, pero que están ahí, preciosas, un atardecer dorado que refleja en la laguna calma o no, cientos de aves playeras que forman una nube con miles de formas, flamencos rosados que surcan el horizonte, a lo lejos la costanera con turistas, que disfrutan de las playas, del desinterés que les duele a los nativos y sobrevivientes y de las luces que iluminan un nuevo y resiliente Miramar de ansenuza, que no tiene la culpa, pero si la nostalgia de los buenos tiempos pasados.

Ruinas MIramar de Ansenuza Foto: Via Ansenuza

Ruinas MIramar de Ansenuza Foto: Via Ansenuza

Ya nada queda en pié, porque el 15 de Septiembre de 1992, el municipio a cargo de quien era intendente de esa época, Daniel Cerutti, decidieron que el Ejercito Argentino hiciera su primera detonación, para demoler cada uno de los edificios que habían quedado bajo las aguas de la laguna.

Las "demoliciones controladas" de Miramar tras la inundación.

Haydée Smutt, tiene muchos recuerdos de la época dorada de Miramar, hace poco dio una entrevista en un programa especial del canal C2N+ y contó algunas experiencias: “Era un lugar turístico muy grande, había 104 hoteles, la gente venía hasta Balnearia en tren y de ahí los buscábamos en un Ford T, porque no había ruta para Miramar. Recuerdos tengo lindos y feos, me acuerdo que nosotros estábamos pegados al cine, estaba a un metro y medio mas abajo que nuestro hotel, a ellos les llegó el agua y a nosotros no, al frente estaba el Hotel Argentino, al costado el Hotel Playa, todos fueron dinamitados, es muy triste perder todo de la noche a la mañana, es muy triste” afirmó Haydée.

Haydée en la entrevista realizada por C2N+ Foto: Via Ansenuza

Por otra parte, en la actualidad, Mariana Zapata, historiadora y escritora, se encarga de mantener vivo el pasado de la localidad: “Esos lugares representan parte de nuestro pasado como sociedad ,recorrerlos es recorrer la escencia misma de un pueblo de raíces turísticas . Es imposible no empatizar ante la catástrofe natural , y reír ante anécdotas nocturnas de los años 70. Es un museo a cielo abierto que también estamos obligados a cuidar y preservar”, comentó la historiadora.

Ruinas MIramar de Ansenuza Foto: Via Ansenuza

Dentro de algunos años o mañana mismo, los rastros del antiguo Miramar volverán a desaparecer entre las impredecibles aguas de “La Mar” como le llaman los lugareños y solo quedaran las anécdotas de aquellos años dorados, de los hoteles de lujo, de los turistas esperanzados en calmar sus dolencias con el barro curativo, de las románticas noches del anfiteatro, que hoy deja ver sólo sus mesas y sillas de cemento sólido, tan solido como el recuerdo que permanece en el corazón de todos y cada uno de los habitantes de este misterioso rincón de Córdoba.

+Video/// Especial de C2N+ “30 años de las demoliciones controladas”