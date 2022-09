Rusherking acusado por estafa: un productor de Río Negro lo demandará

Si bien en el aspecto romántico a Rusherking le va muy bien con la China Suárez, no todo es color de rosas. La conductora Yanina Latorre reveló que el productor del músico vendió un show en Viedma, pero el artista nunca se presentó ni devolvió el dinero y tomarán acciones legales contra él.

Cabe aclarar que, en realidad, la denuncia recaería sobre Roberto Ramasso, el productor que habría vendido el concierto a $1.7 millones. El joven cantante, sin embargo, aceptó otra oferta por un monto mucho mayor.

Latorre explicó en medio de LAM: “Tenía el show mega vendido, y dos semanas antes lo llamó Ramasso y le dice que no podía ir ese el día porque tenía un show en otra provincia, que se ve que le ofreció más, y le dijo ‘si lo querés, lo tenés el 28 de mayo”.

El colega de Viedma tenía alquilada la sala para ese día e incluso todas las entradas vendidas. No obstante, según contó la panelista, la respuesta que recibió fue “hermano, arreglate”. Entonces, frente a la suspensión, debió devolver la plata de las entradas y del alquiler.

“Ahora pasó el tiempo, el tipo mandó carta documento y no le recibieron ninguna, no le contestan el teléfono y no le devuelven la guita. Lo lógico es que, si hay buena voluntad, le devuelvan la guita porque Rusher se fue a cantar a otro lado porque la está rompiendo”, señaló la mujer de Latorre.

Un productor de Río Negro demandará a Rusherking por estafa. Foto: LAM

Luego agregó: “El productor de Viedma vio una historia en la que anunciaban que Rusher iba a hacer un show en Comodoro Rivadavia”. Entonces, se comunicó con otros productores de distintas provincias advirtiendo la situación.

De esta manera, el artista oriundo de Santiago del Estero empezó a insultarlo por mensaje privado. Entonces, Yanina mostró un chat entre el cantante y el productor damnificado, el cual le reclamaba la devolución del dinero, y finalmente Ramasso inició una demanda por “daños y perjuicio”.