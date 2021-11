Un grupo de adolescentes de un colegio católico de General Roca organizó una sentada el pasado martes para manifestar su repudio y exigir a las autoridades educativas que intervengan ante las reiteradas situaciones de acoso y bullying que sufren hace años, según manifiestan.

Las alumnas del Colegio Domingo Savio comentaron que los estudiantes varones les sacan fotos cuando suben las escaleras, cuando dan lecciones o en diferentes lugares sin que se den cuenta para luego “calificarlas” según su cuerpo. Las chicas comentaron que a pesar de que se presentaron reclamos, las autoridades del colegio no hacen nada.

La sentada se hizo en el Colegio Domingo Savio de General Roca (LaSuperDigital).

Cansadas de no ser escuchadas, un grupo de alumnas de 5° año decidió manifestarse: “Ya a nosotros no nos pasa, estamos en 5° año, pero nos pasó durante todos los años anteriores. Por eso, ahora que estamos por egresar, decidimos hacerlo público para que no le pase a las chicas de los primeros años”, detalló Nazarena a La Super Digital.

Al mismo tiempo, comentaron que las fotos que ellas subían a sus redes sociales también eran usadas por los acosadores: “Una vez las autoridades del Colegio, tras los reclamos que realizamos, hicieron una charla con un Power Point donde nos decían que no debíamos subir fotos a nuestras redes, como si la culpa fuera nuestra”, manifestó.

Las principales afectadas son las estudiantes de entre 14 y 15 años, pero el reclamo sororo es para erradicar este maltrato hacia todas las estudiantes. “Les sacan fotos, las comparten, hacen encuestas de quién tiene el mejor o peor cuerpo”, explicó y remarcó que hicieron esta sentada para que las autoridades dejen de tapar la situación y tomen cartas en el asunto.