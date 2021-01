¡Siguen las buenas noticias para el pulpero rionegrino que es furor en redes! Apareció el antiguo dueño de la F-100, que cautivó a personas de todo el mundo con los videos de maniobras en la playa, y quedó a un paso de que Ford se la restaure. Esto fue posible gracias a la intervención de una gestora de San Antonio Oeste que logró dar con el dueño inicial de la camionera que maneja Cristian Firmapaz.

Ahora, según detalla El Cordillerano, solo resta llevar adelante los tramites correspondientes para que se concrete la transferencia y Cristian sea el titular de la chata que tantas alegrías le está dando. Luego, la firma automotriz le prometió que le iba a restaurar su camioneta modelo 74 y en el mientras tanto le daría una nueva para que pueda seguir con sus labores: junta leña y pulpos para poder darle de comer a su familia.

Si bien era algo complicado, Firmapaz nunca perdió la esperanza y se mostraba entusiasmado con la idea de poder cerrar la transferencia para seguir avanzando. Y el día de Reyes recibió este increíble regalo: “Una gestora del pueblo me llamó y me avisó que encontró al dueño original de la camioneta. Tengo una alegría enorme y estoy muy contento y agradecido”, dijo el pulpero cuyas imágenes maniobrando en la playa con su chata no dejan de circular por Internet.

Desde Ford le solicitaron los papeles para poder realizar los trabajos correspondientes en el vehículo en una de las concesionarias oficiales que tienen en la región, y por eso ahora Firmapaz y toda la comunidad de Facebook, que supera los 11 mil usuarios, festejan las buenas nuevas. ¿Por qué el pulpero no contaba con los papeles del rodado? Porque la fue armando y refaccionando con partes usadas o repuestos que adquiría por medio de transacciones y no tuvieron en cuenta dejar las cosas registradas formalmente; pero esto es historia vieja, ahora el rionegrino será el titular y la firma automotriz deberá cumplir con su palabra.