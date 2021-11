El conflicto mapuche en el sur del país empieza a ser uno de los temas centrales de preocupación para el gobierno argentino tras los reclamos constantes de los residentes de la zona. Sin embargo, Aníbal Fernández volvió a rechazar el envío de efectivos como refuerzo y responsabilizó a la Policía local por el recrudecimiento del conflicto.

El ministro de Seguridad de la Nación manifestó que se enteró que la gobernadora, Arabela Carreras, dijo que les “había pedido personal” por el conflicto en Cuesta del Ternero y dio el porqué: “Dije que no porque había 12 personas allí, la gobernadora debía resolverlo con la fuerza provincial”.

Para el funcionario “no tenía sentido” trasladar personal de las fuerzas de seguridad a Cuesta del Ternero, donde una persona terminó muerta producto de un tiro en una toma de mapuches. La víctima fue identificada como Elías Garay, mientras que a su lado estaba otro joven herido con un disparo en el tórax, identiciado como Gonzalo Cabrera.

El ex intendente de Quilmes señaló que “el caso de El Bolsón tiene que ser conducido por la policía de Río Negro, no por las fuerzas federales, que no cumplen esa función específica” y responsabilizó a los efectivos locales por la crecida en la tensión con los grupos radicales.

“Según lo que cuenta la gente que estaba ahí arriba dos personas de civil hablaron en principio, discutieron después y dispararon. Uno recibió un tiro en la cabeza que lo mató y la otra persona está fuera de peligro”, señaló Fernández sobre el conflicto del último fin de semana.

Un joven muerto y otro herido, tras una disputa en Cuesta del Ternero

El cuerpo de Elías Garay (29), el joven mapuche asesinado el predio Cuesta del Ternero, fue retirado hoy a pulso de ese lugar por su madre y su hermano tras una tradicional ceremonia de ese pueblo originario y trasladado a la morgue de San Carlos de Bariloche telam

Este domingo, el gobierno de Río Negro confirmó que un hombre de 29 años resultó muerto en la ocupación mapuche en Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón. “Una comisión dispuesta por el fiscal Francisco Arrien ingresó al predio ocupado de Cuesta del Ternero y constató la existencia de una persona muerta en el lugar por herida de arma de fuego”, remarcó en un comunicado.

“Esa comisión se transportó en ambulancia del hospital público de El Bolsón, y encabezada por la directora del nosocomio provincial, estuvo conformada por personal de salud del hospital de El Bolsón, personal del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro y dos personas allegadas a quienes se encuentran ocupando el predio”, completó.