Axel fue absuelto en la causa por abuso sexual en Río Negro

En las últimas horas, se conoció que el cantante Axel fue absuelto de la causa por abuso sexual simple. La víctima lo había denunciado por un hecho ocurrido en 2017 en un hotel de Catriel, Río Negro, donde le había dado un masaje al artista, en el marco de su visita a la Fiesta Nacional del Petróleo. Sin embargo, ella pidió extinguir la causa por motivos personales.

Según informa LMNeuquén, en el 2020, la causa tuvo un giro luego de una serie de medidas probatorias. El juez Revisor, Marcelo Gómez había confirmado que la Fiscalía decidió archivar la investigación y convirtió la acción pública en privada.

El abuso se habría producido en 2017.

Qué dijo el abogado de la víctima

El representante de la mujer, el abogado Ángelo Zamataro Amaranto, informó que renunciaba a la acción privada y solicitaba que se cerrara. Incluso pidió que el expediente se resolviera por escrito “a fin de resguardar su intimidad”.

El abogado de Axel estuvo de acuerdo con la postura del fiscal y la querella

Tras ese el anuncio de la víctima, el defensor de Axel, Juan Manuel Coto, estuvo de acuerdo con la postura del fiscal y de la querella. Por su parte, la jueza María Agustina Bagniole dispuso el sobreseimiento del imputado y declaró que el proceso “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar”.

Consideró que “la actuación de los Jueces y las Juezas está limitada a lo estrictamente peticionado por los y las litigantes”. Luego, resaltó que, en este caso, “frente a la postura de la querella, no cabe más que tener por desistida su intervención y declarar extinguida la acción penal”.

En 2021, el cantante Axel habló sobre la denuncia de abuso sexual en su contra: qué dijo

En diálogo con la periodista Pilar Smith para el programa “Me gusta la tarde” (Canal 26), el artista contó que se siente “más fuerte que nunca” y que está feliz. Y agregó: “La paciencia es el don supremo, la ciencia de la paz”.

Además, sostuvo que no hay ninguna prueba para incriminarlo. “La Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí. Si no yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando y hablando con ustedes”, señaló.

En 2021, el cantante Axel habló sobre la denuncia de abuso sexual en su contra

El seguimiento de la causa por la denuncia de abuso sexual contra Axel

En septiembre de 2020, Ángelo Zamataro Amaranto (abogado de la víctima), pidió que la causa pase de instancia pública a privada. Esto quiere decir, que se podía seguir investigando como querella sin el acompañamiento de Fiscalía. El Ministerio Público Fiscal con asiento en Cipolletti archivó la causa por falta de pruebas a tan solo dos meses de la denuncia.

Recién en marzo de 2021, se presentó el pedido formal para que se le formulen cargos al artista. El letrado afirmó en ese momento que ya reunieron las pruebas suficientes para llegar a juicio.

Luego, en junio de 2021, el cantante recibió un giro judicial tras conocerse un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que rechazó un recurso de impugnación presentado por su abogada y ordenó cobrarle las costas del proceso.

Finalmente, en el 2022 , el fallo judicial, se confirmó el sobreseimiento de Axel y el pedido de la víctima de extinguir la causa por motivos personales.